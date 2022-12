Vinícius Júnior hoort weer apengeluiden en haalt keihard uit naar racisten

Zaterdag, 31 december 2022 om 16:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:44

Vinícius Júnior spreekt zich op oudjaarsdag via Twitter uit over het racisme in de voetballerij. De aanvaller van Real Madrid baalt ervan dat hij nog steeds racistisch wordt bejegend en dat LaLiga daar in zijn ogen niets aan doet. Op beelden die de ronde doen op de sociale media is te zien en te horen dat de Braziliaan vrijdag na zijn wissel tegen Real Valladolid (0-2 zege) te maken krijgt met racisme vanaf de tribunes.

Op de beelden is te zien hoe Vinícius de nodige racistische verwensingen naar zijn hoofd krijgt van de Valladolid-aanhang bij het passeren van het doel van ploeggenoot Thibaut Courtois. De aanvaller van Real wordt in het Spaans uitgemaakt voor 'aap' en er zijn ook apengeluiden hoorbaar. Vinícius baalt hier zo van dat hij een voorwerp dat uit het publiek wordt gegooid uit woede wegschopt. Daarna vervolgt hij zijn weg richting de kleedkamer van De Koninklijke.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada… Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é MINHA. ???? pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

Vinícius komt een dag na het voorval tijdens de uitwedstrijd van Real met een statement op de sociale media. "Racisten blijven de stadions bezoeken en de grootste club ter wereld van dichtbij bekijken", zo opent de verontwaardigde Braziliaan. "En LaLiga blijft maar niks doen... Maar ik zal met opgeheven hoofd doorgaan en mijn overwinningen en die van Madrid vieren. Uiteindelijk is het MIJN schuld", eindigt de Real-speler op een enigszins cryptische noot.

This is unacceptable behavior from Real Valladolid fans, targeting Vinícius Júnior with racist chants, and they were dumb enough to film it and post it on social media. Say no to racism, and say no to these clowns ???? We stand with you Viní ?pic.twitter.com/hWZidGwbdf — Football Report ?????????? #BerhalterOut (@FootballReprt) December 31, 2022

Het is niet de eerste keer dat Vinícius in Spanje te maken krijgt met racisme. Voorafgaand aan de stadsderby met Atlético Madrid in september was dit namelijk ook al het geval. In aanloop naar de clash in het Wanda Metropolitano was te horen dat enkele honderden aanhangers van Atlético 'Vinícius, je bent een aap, je bent een aap' zongen. Volgens diverse lokale media waren er destijds ook apengeluiden en verwensingen richting de 22-jarige Braziliaan te horen tijdens de derby.