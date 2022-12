‘De scheidsrechtersloopbaan van Mateu Lahoz zit er nu toch wel echt op’

Zaterdag, 31 december 2022 om 16:38 • Guy Habets

De stadsderby tussen Barcelona en Espanyol eindigde zaterdagmiddag in 1-1, maar over de uitslag zal weinig worden nagepraat. Het was namelijk scheidsrechter Mateu Lahoz die de aandacht op zich vestigde, ruim drie weken nadat hij dat tijdens de kwartfinale op het WK tussen Nederland en Argentinië al deed. De Spaanse arbiter trok twee keer rood, miste nog een duidelijke derde rode prent en haalde ook veertien keer een gele kaart uit zijn borstzak. Daarnaast gaf hij Espanyol een strafschop, die ogenschijnlijk terecht was.

Vooral de wijze waarop Lahoz de wedstrijd liet ontsporen, was schrijnend om te zien. Binnen tien minuten trok hij elf kaarten, waarvan twee rode. Jordi Alba kreeg twee keer geel voor praten en Vinicius Souza van Espanyol was een minuut later ook de pineut. Dat Leandro Cabrera wel mocht blijven staan, was verbazingwekkend. Hij trapte de liggende Robert Lewandowski tegen het hoofd, maar na bestudering van de beelden besloot Lahoz om de rode kaart die hij al had gegeven in te trekken.

Dat leverde verbijstering in het stadion en bij commentator Sierd de Vos op. De markante verslaggever meldde in het verleden vaak dat Lahoz de beste scheidsrechter van Spanje is, maar kwam daar nu op terug. "Met deze scheidsrechter gaan we niet verder", zo liet hij optekenen tijdens zijn commentaar. "Ook ik heb het nu wel gehad met Mateu Lahoz. Ik denk dat zijn scheidsrechtersloopbaan op het hoogste niveau er na die kwartfinale op het WK en deze stadsderby wel op zit." Op Twitter werd ook schande gesproken over de arbiter.

