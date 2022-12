Frenkie de Jong krijgt groot compliment voor omgang met ‘lachwekkende’ Lahoz

Zaterdag, 31 december 2022 om 16:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:56

Antonio Mateu Lahoz wordt in de studio van Ziggo Sport fel bekritiseerd om zijn optreden tijdens Barcelona - Espanyol (1-1). De scheidsrechter, die ook de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 n.s.) liet uitlopen op een kaartenregen, had de verhitte stadsderby in Catalonië volgens Jan van Halst totaal niet in de hand. "Dit is natuurlijk meelijwekkend, hoe die man acteert", aldus de oud-middenvelder.

Lahoz strooide net als een paar weken geleden op het WK volop met kaarten: Barcelona ontving tien gele kaarten en een rode (voor Jordi Alba), Espanyol kreeg nog eens acht gele kaarten en een rode (Vinicius Souza). "Deze man moet je een paar weken op vakantie sturen", aldus Khalid Boulahrouz. Van Halst vindt dat Barcelona ook naar zichzelf moet kijken. "Ik blijf erbij: je mag niet naar de scheidsrechter wijzen. Barcelona had het veel betere van het spel en had zich moeten belonen. Als je 3-0 voor staat, dan lach je alleen maar om dit soort beslissingen. Dan krijg je ook nog een knullige penalty tegen, die overigens wel terecht was... Het gedoe met de scheidsrechter doe je jezelf aan."

Daar gaan we weer! Lahoz geeft Alba een tweede gele kaart wegens praten en dus rood voor de linksback ?? #ZiggoSport #LaLiga #BARESP pic.twitter.com/ow57I1Yr0G — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 31, 2022

"Hij maakt er wel een zooitje van, het is lachwekkend", voegt Van Halst direct toe. "Hij verliest kaarten, draait rode kaarten weer terug, echt ongelooflijk." Met dat laatste doelt de oud-middenvelder op het terugtrekken van de rode kaart voor Leandro Cabrera, die duidelijk zijn voet op het hoofd plantte bij Robert Lewandowski. "Ja, dit is rood. Dit kunnen wij beoordelen, Khalid. Wij zijn hierin afgestudeerd", zegt Van Halst met een knipoog, maar toch serieus.

Boulahrouz is het daar volledig mee eens. "Spelregeltechnisch is het gewoon een rode kaart. Het was niet heel hard, je gaat er niet dood van, maar het is wel heel dom. Hij kan er gewoon overheen stappen, maar hij maakt nog even een tussenstapje, wil hem nog even raken. Dat is gewoon rood. Die geeft hij ook, maar draait hij na het zien van de beelden weer terug. Maar dan geeft hij niet eens geel?"

Van Halst heeft tot slot een compliment over voor Frenkie de Jong, die 82 minuten meedeed bij Barcelona en de wedstrijd beëindigde zonder gele kaart. "Het is wel knap dat Frenkie de Jong overal bij weg bleef. Die leek zich te hebben voorgenomen: ik heb me al zoveel aan die man geërgerd op het WK.... Als ik alleen al in de buurt kom, dan krijg ik een kaart."