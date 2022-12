Lahoz maakt ook van stadsderby totale chaos: Barcelona loopt dure schade op

Zaterdag, 31 december 2022 om 16:04 • Guy Habets

Barcelona is in de stadsderby tegen Espanyol tegen puntenverlies aangelopen. Scheidsrechter Mateu Lahoz liet de wedstrijd ontaarden in een veldslag door een strafschop en twee keer rood te geven en een overduidelijke derde rode kaart te missen, terwijl er ook nog twee keer gescoord werd: 1-1. Marcos Alonso kopte de openingstreffer tegen de touwen en Joselu scoorde na rust vanaf de stip.

Trainer Xavi ruimde basisplaatsen in voor Frenkie de Jong en Robert Lewandowski. Vooral de keuze voor de Poolse spits was een opmerkelijke, omdat die tijdens de laatste competitiewedstrijd van Barcelona voor de WK-break rood kreeg en voor drie wedstrijden geschorst werd. Barcelona vocht die schorsing echter aan en omdat er nog geen beslissing is gevallen, mag Lewandowski spelen. Dat leidde tot boosheid bij het bestuur van Espanyol, dat besloot om de wedstrijd in het Spotify Camp Nou dan maar te boycotten. Memphis Depay zat op de bank.

De stadsderby begon uitstekend voor Barcelona. Na een scrimmage kopte Andreas Christensen de bal richting doel, waar Marcos Alonso zijn hoofd net iets eerder tegen het leer zette dan dat keeper Álvaro Fernández kon ingrijpen: 1-0. Die treffer gaf los Azulgrana het nodige vertrouwen, want al snel werd kans op kans gestapeld en hing ook de tweede treffer in de lucht. De aanvallers van Barça hadden het vizier echter niet op scherp staan en met name Raphinha vond de goalie van Espanyol meermaals op zijn weg.

Na rust stichtte ook Lewandowski het nodige gevaar. Een steenharde kopbal van de Pool scheerde net aan de voor Barcelona verkeerde kant van de paal voorbij en mede door die gemiste kans en de reddingen van Fernández bleven los Pericos in de wedstrijd hangen. Twintig minuten voor tijd kregen ze daarvoor de beloning, met dank aan scheidsrechter Mateu Lahoz. Hij gaf een strafschop aan Espanyol na een tik op de hak van Joselu en dankzij het slachtoffer zelf werd het twintig minuten voor tijd 1-1.

Dat zorgde voor de nodige irritatie aan de zijde van Barcelona. Er werd stevige kritiek geleverd aan het adres van Lahoz en die reageerde daar weer op door de nodige gele kaarten te trekken. Jordi Alba kreeg er zelfs twee voor praten en moest derhalve met rood vertrekken, maar even later kreeg Espanyol ook te maken met de grillen van de Spaanse arbiter. Vinicius Souza zag ook twee keer geel en Leandro Cabrera leek zelfs met een directe rode kaart te moeten vertrekken toen hij de liggende Lewandowski op het hoofd trapte. Na het bekijken van de beelden trok Lahoz de rode kaart echter weer terug, tot verbijstering van velen.

Met tien tegen tien gingen de stadgenoten de slotfase van de wedstrijd in en Barcelona zette aan om de winnende treffer alsnog op het scorebord te krijgen. Keeper Fernández liet zich echter van zijn beste kant zien door de nodige scoringskansen te verijdelen en ook in de negen minuten blessuretijd werd hij niet meer gepasseerd. Met het ene puntje blijft Barça koploper in LaLiga, maar het moet die plek nu delen met Real Madrid. Die ploeg won eerder deze speelronde al met 0-2 bij Real Valladolid en heeft nu, net als Barcelona, 38 punten uit vijftien wedstrijden.