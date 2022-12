Dramatisch optreden van 69 minuten krijgt geen vervolg bij Feyenoord

Zaterdag, 31 december 2022 om 15:31 • Rian Rosendaal

Fredrik André Bjørkan staat op het punt om Feyenoord te verlaten. Bronnen laten zaterdag aan 1908.nl weten dat de 24-jarige linksback zijn loopbaan zo goed als zeker vervolgt bij het Noorse FK Bodø/Glimt. Feyenoord nam Bjørkan eind augustus op huurbasis over van Hertha BSC, met daarbij een optie tot koop voor de zomer van 2023. De vleugelverdediger wist in Rotterdam-Zuid echter nooit te overtuigen en is alweer op weg naar de uitgang van De Kuip.

De huurdeal is voor alle betrokken partijen geen succes gebleken, waardoor Bjørkan zijn geluk elders gaat beproeven. Hertha is naar verluidt ook niet tevreden over de samenwerking en er wordt achter de schermen zelfs gewerkt aan ontbinding van het tot medio 2026 lopende contract. Bjørkan kan hierdoor met een transfervrije status bij Bodø/Glimt tekenen. 1098.nl weet te melden dat Feyenoord enkele tonnen bespaart met het tussentijds verscheuren van het huurcontract van de Noorse flankspeler, die op oudjaarsdag al niet meer meedeed in een onderlinge oefenwedstrijd.

De verwachting is dat Bjørkan op korte termijn zijn handtekening zet onder de verbintenis bij Bodø/Glimt. Mocht de linksback daadwerkelijk voor de Noorse club kiezen, dan wacht hem in de tussenronde van de Conference League een tweeluik met de Poolse kampioen Lech Poznan. Bjørkan kwam tussen 2016 en 2021 ook al uit voor Bodø/Glimt, dat hem in januari 2022 verkocht aan Hertha.

De verdediger kwam bij Feyenoord tot slechts 69 minuten. Bjørkan maakte begin september een zwakke indruk in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, dat ondanks een 2-0 voorsprong alsnog met 3-4 verloor. Rafael van der Vaart was na destijds bepaald niet te spreken over het optreden van Bjørkan in Deventer: Hij kan er werkelijk niks van”, zo klonk het oordeel van Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Ik weet niet wie hem gescout heeft, maar diegene zit er helemaal naast. De eerste tien minuten staat hij nooit open, hij speelt alleen maar terug. Slot zegt nog: ‘Ga nou diep’. Het ziet er ook niet echt uit, hij weet niet waar hij moet lopen. Technisch is hij niet heel sterk, dus ik vraag me echt af, hij is gehuurd van Hertha BSC? Dat kan er dus blijkbaar ook heel lelijk uitzien.”