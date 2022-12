Uitgerekend gestrafte Marcus Rashford redt Erik ten Hag met klassedoelpunt

Zaterdag, 31 december 2022 om 15:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:40

Marcus Rashford heeft Manchester United zaterdagmiddag gered op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. De linkerspits werd door Erik ten Hag om disciplinaire redenen op de bank gezet, maar werd als invaller alsnog het goudhaantje door het enige doelpunt te maken: 0-1. Manchester United klimt door de belangrijke drie punten over Tottenham Hotspur heen naar de vierde plek en heeft het felbegeerde Champions League-ticket daarmee virtueel in handen.

Ten Hag verraste voorafgaand door Rashford, die vier dagen eerder nog uitblonk tegen Nottingham Forest (3-0 winst), op de bank te laten beginnen. De manager wilde voorafgaand geen details over de reden daarvoor kwijt. Vanwege personele problemen achterin speelde Luke Shaw opnieuw als centrumverdediger bij Manchester United. Links in de defensie was opnieuw een basisplek weggelegd voor Tyrell Malacia. Donny van de Beek viel na tachtig minuten in.

Manchester United maakte voor rust veel aanspraak op een treffer, maar het zat de ploeg van Ten Hag niet mee in de afronding. Een kopbal van Casemiro uit een hoekschop van Christian Eriksen eindigde in de zesde minuut via een blok van Nélson Semedo ternauwernood over. Diezelfde Semedo zette even later met een veel te slappe terugspeelbal Alejandro Garnacho vogelvrij voor José Sá. De Portugese doelman onthield de aanvaller van United met een snelle reflex van een doelpunt.

Aan het eind van de eerste helft kreeg Antony twee goede mogelijkheden met het hoofd. Eerst kopte de Braziliaan na een goede voorzet recht op Sá, daarna kreeg de voormalig Ajacied de bal bij de paalde in nog betere positie op het hoofd. Ditmaal had de keeper van the Wolves de hulp van de paal nodig om de inzet van Antony met veel moeite uit zijn doel te houden.

Opnieuw is het Marcus Rashford! ?? Er gaat echter een streep door het doelpunt, doordat hij met zijn arm scoort. ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/wu5deGvJ7Q — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 31, 2022

Direct na rust viel Rashford in voor Garnacho. United bleef de aanval volop zoeken, maar werd beduidend minder gevaarlijk dan voor rust. Antony zag een kansrijk schot na een dribbel naar binnen geblokt worden door Nathan Collins. Aan de overzijde zorgde Rúben Neves met een schitterende vrije trap van dertig meter voor het eerste gevaar van de thuisploeg. David de Gea tikte de bal knap uit de kruising.

The Wolves leken het achterin op orde te hebben, maar Rashford brak het duel met een individuele actie een kwartier voor tijd alsnog open. De linkerspits dribbelde dreigend naar binnen toe en zette een succesvolle een-twee op met Bruno Fernandes. Rashford kreeg de bal terug en vond in het drukke strafschopgebied genoeg ruimte om af te drukken: 0-1. De doelpuntenmaker dacht korte tijd later de wedstrijd te beslissen, maar zag zijn volgende treffer afgekeurd worden. Rashford had de bal eerst op Sá geschoten en maakte de rebound via zijn arm, zo constateerde de VAR. De Gea redde United in blessuretijd nog met een schitterende redding op een kopbal van Raúl Jiménez.