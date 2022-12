Davy Pröpper en Ryan Thomas maken na vele jaren rentree in bekend shirt

Zaterdag, 31 december 2022 om 14:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:48

Davy Pröpper heeft op oudjaarsdag na zevenenhalf jaar zijn officieuze rentree gemaakt bij Vitesse. De 31-jarige middenvelder, die begin 2022 stopte als profvoetballer bij PSV, keerde terug in het Arnhemse shirt in een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-3 verlies). Aan de zijde van de bezoekers maakte Ryan Thomas, hersteld van een zware knieblessure, na vierenhalf jaar zijn officieuze rentree.

Pröpper zorgde begin januari voor veel verbazing door het einde van zijn spelersloopbaan aan te kondigen. De zeventienvoudig Oranje-international gaf als uitleg dat hij 'het plezier in het voetbal langzaam verloor'. Pröpper sloot eind november aan bij zijn oude club Vitesse, waar Phillip Cocu inmiddels het roer had overgenomen van Thomas Letsch. Pröpper ging eerder al mee op trainingskamp naar Portugal en maakte zaterdag zijn eerste officieuze minuten als invaller. Hij speelde de hele tweede helft mee.

Het oefenduel werd om 10:30 uur afgetrapt op Papendal, het trainingscomplex van Vitesse. De thuisploeg trad aan zonder de zieke Mitchell Dijks, die afgelopen zomer transfervrij werd opgepikt. De linksback kwam binnen met een zware knieblessure en speelde tijdens de WK-break al wel in twee oefenduels mee. Zaterdag liet Thomas zich aan de zijde van PEC direct zien met een fraaie dribbel, waarna de Nieuw-Zeelander een niet te missen kans schonk aan Chardi Landu. De aanvaller omspeelde Kjell Scherpen en rondde af: 1-0. Thomas, die in de zomer transfervrij overkwam van PSV, werd zoals afgesproken al na 24 minuten gewisseld.

Vitesse-aanvoerder Matús Bero zag voor rust een penalty gestopt worden door Mike Hauptmeijer. De ploeg van Cocu kwam alsnog op gelijke hoogte via Enzo Cornelisse, die met een alerte intikker zijn eerste officieuze goal maakte voor Vitesse. Na rust kwamen de Arnhemmers op voorsprong via Million Manhoeff, die via de paal overtuigend binnenschoot: 2-1. PEC draaide het duel weer volledig om dankzij doelpunten van Samir Lagsir, die een geweldige uithaal in huis had, en Denzel Kuijpers (een intikkertje): 2-3.

Opstelling Vitesse: Scherpen, Arcus (64' Yapi), Flamingo, Meulensteen, Cornelisse (64' Wittek), Tronstad, Bero (46' Pröpper), Jonathans (46' Frederiksen), Vidovic (78' Kozlowski), Manhoef; Bialek (78' Sankoh)

Opstelling PEC Zwolle eerste helft: Hauptmeijer, Van Hintum, Kastaneer, Thy, Mrkonjic, Kersten, Bogarde, Kaparos, Thomas (24' Taha), R. van den Berg en Landu.

Opstelling PEC Zwolle tweede helft: Schendelaar, Van Polen, Görlich, Medunjanin, Van den Belt, Huiberts, D. van den Berg, Lagsir, Chirino, Olde Weghuis (70' Taha) en Meijer (70' Kuijpers).