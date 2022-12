PSV onderzoekt of het miljoenenaanwinst van Chelsea meteen kan huren

Zaterdag, 31 december 2022 om 14:38 • Guy Habets • Laatste update: 14:45

David Datro Fofana wordt gevolgd door PSV. Dat meldt het Eindhovens Dagblad na eerdere berichtgeving uit Italië. De twintigjarige spits verkast deze transferperiode van Molde FK uit Noorwegen naar Chelsea en kostte de Londenaren zo'n twaalf miljoen euro. PSV zou hem meteen op huurbasis over kunnen nemen, maar er zijn nog geen officiële gesprekken gaande.

Dat bevestigt Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, tegenover het ED. Na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool is de aanvalslinie dun bezaaid, zeker omdat er na Luuk de Jong geen echte tweede spits is, en dus houden de Eindhovenaren wel alle opties open om in de winterse transfermarkt nog toe te slaan. Fofana is één van de spelers die op het lijstje staan in het Philips Stadion. De aanvaller verdiende al een transfer naar Chelsea en zou dus meteen verhuurd kunnen worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is echter nog niet duidelijk of the Blues willen meewerken aan een verhuur van Fofana en of de jonge Ivoriaan trek heeft in een paar maanden op huurbasis voor PSV spelen. Die trekt namelijk met een goed gevoel naar Stamford Bridge, want hij scoorde vijftien keer voor Molde in de Noorse competitie en kwam in de Conference League en de voorrondes van dat toernooi ook nog eens tot in totaal vier doelpunten. Fofana speelde sinds februari 2021 voor Molde.

PSV kende in de eerste seizoenshelft zo nu en dan personele problemen in de voorhoede. Luuk de Jong raakte in het Europese treffen met Rangers geblesseerd en lag een aantal weken uit de roulatie, waarna Xavi Simons en Ismael Saibari in de punt van de aanval moesten uitkomen. Ook Yorbe Vertessen en Fodé Fofana kunnen in de spits spelen. Nu Gakpo ook vertrokken is, lijkt het onvermijdelijk voor de Brabantse club om de transfermarkt op te gaan en een nieuwe aanvaller te halen.