Transfer van ‘overbodige’ Cody Gakpo leidt tot onbegrip in Engeland

Zaterdag, 31 december 2022 om 14:03 • Guy Habets • Laatste update: 15:07

De transfer van Cody Gakpo naar Liverpool wordt geen succes. Dat stelt Paul Merson, voormalig middenvelder van onder meer Arsenal en het Engelse nationale elftal. De analist vermoedt dat de aanvaller snel overbodig zal worden bij the Reds, omdat manager Jürgen Klopp nog veel meer aanvallers tot zijn beschikking heeft.

Merson is analist voor Sky Sports en schrijft columns voor the Daily Star. In zijn laatste pennenvrucht haalt de voormalig middenvelder uit naar de clubleiding van Liverpool. "Ze hadden beter middenvelders kunnen halen dan deze Gakpo", schrijft Merson. "Gaat hij eigenlijk wel spelen? Als iedereen fit is, is Gakpo de vijfde keuze in de aanvalslinie. Liverpool is aanvallend gezien in de breedte al ontzettend sterk en er kunnen er maar drie spelen. Dit voelt een beetje als een transfer die gedaan is om Manchester United dwars te zitten."

Eerder sprak ook Steve Nicol, die bijna 400 wedstrijden voor Liverpool speelde en als clublegende te boek staat, zich al uit tegen de transfer van Gakpo naar Anfield. "Waar speelt hij? Hij speelt niet hoog, hij speelt niet in de as, hij staat er een beetje tussenin. In hoeverre past dat bij de manier waarop Liverpool speelt? Ik ben er niet zo zeker van. Tenzij ze iets zien en hij rond de voorste drie gaat spelen."

Liverpool won vrijdagavond met 2-1 van Leicester City. Twee eigen doelpunten van Wout Faes maakten dat de nieuwe club van Gakpo met de drie punten ging lopen. Toch blijft Liverpool de nummer zes van de Premier League en is de achterstand op koploper Arsenal, dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft, al twaalf punten. De volgende competitiewedstrijd voor Liverpool staat op 2 januari op het programma, wanneer the Reds op bezoek gaan bij Brentford. Gakpo hoopt vijf dagen later tijdens het FA Cup-treffen met Wolves te kunnen debuteren.