Spanningen tussen Kylian Mbappé en Lionel Messi baren PSG zorgen

Zaterdag, 31 december 2022 om 13:19 • Guy Habets

De WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk en de wijze waarop de Zuid-Amerikanen de winst vierden heeft tot spanningen tussen Kylian Mbappé en Lionel Messi geleid. Dat schrijft le Parisien. De ploeggenoten bij Paris Saint-Germain zouden sinds de eindstrijd op gespannen voet leven en dus wil de clubleiding van de Franse kampioen zo snel mogelijk ingrijpen.

Argentinië werd op 18 december wereldkampioen door na strafschoppen te winnen van Frankrijk. Mbappé maakte een hattrick in die finale en benutte ook nog zijn penalty tijdens de serie, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Het heeft tot spanning geleid tussen de rappe aanvaller en Messi, die sinds het winnen van de eindstrijd van feestje naar feestje gaat en tijdens de huldiging nog toekeek hoe Emiliano Martínez zijn ploeggenoot belachelijk maakte. Mbappé liet optekenen dat hem dat niets deed, maar le Parisien schrijft dat het tot onvrede heeft geleid.

Daarnaast meldde Mbappé zich drie dagen na de finale alweer op het trainingsveld van PSG en was hij al belangrijk voor zijn club, terwijl Messi nog altijd feestviert en zijn gezicht nog niet heeft laten zien in Parijs. Ook dat leidt tot frustratie en dus heeft de clubleiding van de kampioen van Frankrijk besloten om, na de terugkeer van Messi, met de twee sterren om tafel te gaan om de problemen te bespreken. Een goede verstandhouding tussen Messi en Mbappé is van het grootste belang voor PSG.

De fanatieke fans van PSG hebben in ieder geval al een kant gekozen. Zij toonden voor de wedstrijd tegen Strasbourg (2-1 winst) een spandoek met de tekst Kylian, de toekomst is voor jou. Je was topscorer van het WK en bent een jongen uit Parijs. Voor ons ben jij de kampioen. Dat wordt gezien als een bewuste provocatie richting Messi, die ook bij de fans van de Parijzenaars heeft afgedaan. Mbappé besliste het duel met Strasbourg door in de zesde minuut van de blessuretijd een strafschop te benutten.