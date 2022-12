Eindhovens Dagblad weet welke speler PSV in de zomer gaat kwijtraken

Zaterdag, 31 december 2022 om 12:34 • Guy Habets

Ibrahim Sangaré gaat zijn laatste maanden als speler van PSV in. Daar is clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad van overtuigd. De Ivoriaanse middenvelder, die voor 37 miljoen euro kan worden opgehaald, gaat volgens de journalist 'ongetwijfeld naar de Premier League' in de zomer van 2023.

PSV doet er alles aan om de selectie bij elkaar te houden na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool. Een speler die op zeker niet mag vertrekken is Sangaré, maar na dit seizoen zal de controleur onhoudbaar zijn voor PSV. Elfrink schrijft dat een vertrek van de Ivoriaan zo goed als zeker is. Een overstap naar de Premier League zal 'ongetwijfeld' gemaakt gaan worden, zo valt er te lezen, mede door de transferclausule in het contract van Sangaré. Geïnteresseerde clubs kunnen hem voor 37 miljoen euro overnemen.

Daarnaast verwacht de journalist van het Eindhovens Dagblad dat PSV de hoofdprijs kan gaan krijgen voor Noni Madueke. De Engelse vleugelaanvaller scoorde twee keer in het met 3-0 gewonnen oefenduel met AC Milan en mits hij in de tweede seizoenshelft blessurevrij blijft en 'zijn belofte waarmaakt', dan mag PSV eenzelfde bedrag voor Madueke verwachten als dat het van Liverpool voor Gakpo ontving. De waarde van de vleugelaanvaller uit Londen wordt immers op veertig tot vijftig miljoen euro geschat.

Er is ook een lijst met mogelijke vertrekkers bij PSV. Elfrink schetst dat spelers als Armando Obispo, Jordan Teze, Mauro Júnior en Joey Veerman na dit seizoen ook hun heil elders zouden kunnen zoeken, al wordt er ook meteen een kanttekening geplaatst. Het zou niet voor de hand liggen dat de Eindhovense club een vertrek van alle vier die spelers goedkeurt, aangezien er dan meteen weer aan een nieuw elftal gebouwd moet worden. Dat willen trainer Ruud van Nistelrooij en de clubleiding koste wat het kost voorkomen.