‘Titanendebuut’ voor Cristiano Ronaldo tegen Messi lonkt in Saudi-Arabië

Zaterdag, 31 december 2022 om 12:23 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:25

Cristiano Ronaldo is per 1 januari speler van Al-Nassr. Wanneer hij zijn debuut in Saudi-Arabië maakt is nog onzeker. Een directe confrontatie met eeuwige rivaal Lionel Messi behoort wel al tot de mogelijkheden aangezien Paris Saint-Germain in januari een bezoek brengt aan Saudi-Arabië en aantreedt tegen Al-Nassr.

Ronaldo liet onlangs zijn contract ontbinden bij Manchester United en zette afgelopen vrijdag zijn handtekening onder een lucratief contract dat hem tot medio 2025 aan Al-Nassr bindt. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar gaat bij de Saudi-Arabische club 200 miljoen euro per jaar verdienen en liet naar verluidt een gigantische salarisaanbieding van Sporting Kansas City links liggen.

De komende week komt Al-Nassr drie keer in actie in de Saudi Pro League. Wanneer Ronaldo zijn opwachting zal maken is nog niet zeker. Op 19 januari brengt Paris Saint-Germain een bezoek aan Saudi-Arabië. Zij spelen dan een oefenwedstrijd tegen een gecombineerd elftal van Al-Nassr en Al-Hilal. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Portugees dan wel aan de aftrap staan en dan zal hij mogelijkerwijs oog in oog staan met wereldkampioen Messi.

Al-Nassr timmert aan de weg en zou het liefst meer topsterren binnenhalen. Volgens Marca is ook Sergio Ramos in beeld om de overgang te maken. Het contract van de 36-jarige verdediger bij Paris Saint-Germain loopt aankomende zomer af, waardoor de toekomst van de mandekker onzeker is. Het financieel krachtige Al-Nassr zou hem kunnen overtuigen met een flinke tekenbonus. Ronaldo en Ramos speelden negen jaar zeer succesvol samen bij Real Madrid.