Sam Lammers treedt met driehoeksdeal in voetsporen van Mo Ihattaren

Zaterdag, 31 december 2022 om 11:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:14

Sam Lammers gaat het seizoen afmaken bij Sampdoria. Dat bevestigt transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio. De 25-jarige spits werd al door Atalanta verhuurd aan Empoli, maar wordt nu onderdeel van een 'driehoeksdeal' tussen de drie clubs. Francesco Caputo gaat namelijk van Sampdoria terug naar zijn oude club Empoli, en Lammers geldt bij i Blucerchiati als zijn vervanger.

De voormalig centrumspits van PSV en sc Heerenveen wordt al voor het tweede jaar op rij uitgeleend door Atalanta. Bij Eintracht Frankfurt maakte Lammers al geen verpletterende indruk en bij Empoli ging het evenmin voor de wind. In veertien optredens noteerde de Tilburger slechts één treffer. Caputo kon namens Sampdoria vergelijkbare statistieken overleggen met één goal in vijftien competitiewedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Empoli bewaart echter goede herinneringen aan de 35-jarige spits. In het seizoen 2017/18 schoot hij de Toscaanse club met 26 goals naar de Serie A en een jaar later maakte hij er zestien op het hoogste niveau. Dat laatste was alleen niet genoeg om Empoli van degradatie te redden. Caputo verkaste voor een kleine acht miljoen euro naar Sassuolo, waar hij het zelfs tot het Italiaanse nationale elftal schopte. Dit seizoen beginnen zijn prestaties echter terug te lopen,

Was hij in vorige jaargang nog goed voor elf competitietreffers namens Sampdoria, staat de teller nu slechts op één. Lammers moet Caputo doen vergeten in Genua, waar Mohamed Ihattaren vorig jaar ook nog op huurbasis onder contract stond. Lammers moet alleen nog medisch gekeurd worden. Hij maakte sinds zijn komst naar Atalanta in 2020 slechts drie treffers op het Italiaanse hoogste niveau, dus heeft hij nog flink wat te bewijzen. Lammers staat nog tot medio 2025 onder contract in Bergamo.