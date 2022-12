Lampard denkt aan gevallen talent van Ten Hag

De gehele Europese top jaagt op Rocco Vata. De zeventienjarige middenvelder maakte zijn debuut al in de hoofdmacht van Celtic en kan rekenen op interesse van onder meer Bayern München, Borussia Dortmund en Atlético Madrid. (BILD)

Southampton wil een poging wagen voor Nicolas Jackson. De 21-jarige spits laat zich steeds nadrukkelijker gelden bij Villarreal, en wordt daarom niet alleen door the Saints , maar ook door drie andere Premier League-clubs gevolgd. (Sky Sports)

Scott Parker wordt dit weekend nog de nieuwe trainer van Club Brugge. De 42-jarige oefenmeester zit sinds zijn ontslag bij Bournemouth in augustus zonder werk en krijgt nu de kans in het Jan Breydelstadion. (Het Laatste Nieuws)

Arsenal heeft de clausule in het aflopende contract van William Saliba geactiveerd. De Fransman beleeft na drie jaar eindelijk zijn doorbraak in het Emirates Stadium en ziet dat beloond worden met een nieuwe verbintenis. (Fabrizio Romano)