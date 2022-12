Xavi laat Barcelona mét Lewandowski aantreden in stadsderby

Trainer Xavi heeft een volledig fitte selectie en dus treedt Barcelona zaterdagmiddag op volle oorlogssterkte aan tegen stadgenoot Espanyol. Robert Lewandowski is, ondanks een schorsing, ook van de partij. De Poolse topscorer kreeg in het uitduel met Osasuna (1-2 winst) een indirecte rode kaart en kreeg daarvoor een schorsing van drie wedstrijden. Barcelona ging in beroep en zodoende werd de schorsing opgeschort en kan hij spelen. Dit tot groot ongenoegen van opponent Espanyol, wiens bestuur besloot het duel te boycotten. De wedstrijd in het Spotify Camp Nou begint om 14.00 uur.

Voordat het WK begon was Barcelona, met vijf competitieoverwinningen op rij, bezig aan een indrukwekkende zegereeks. Het resulteerde in de koppositie in LaLiga, met Real Madrid op twee punten achterstand. Inmiddels is de Koninklijke, na de winst van afgelopen vrijdag op Real Valladolid (0-2), weer over Barça heen geklommen. Espanyol bezet de zeventiende plek op de ranglijst.

Xavi kan dus over een volledig fitte selectie beschikken. Verdediger Ronald Araújo lag er een flinke tijd uit en de vraag is of hij minuten kan maken. Een basisplaats zit er nog niet in voor de Uruguayaan. Marc-André Ter Stegen verdedigt het doel. Voor hem spelen Sergi Roberto, Andreas Christensen, Marcos Alonso en Jordi Alba.

Op het middenveld heeft Xavi plek ingeruimd voor Frenkie de Jong. Gavi en Pedri completeren het middenrif. Voorin bemannen Raphinha en Ansu Fati de flanken en Lewandowski staat ‘gewoon’ in de spits. Voor de aftrap zullen de Pool en ploeggenoot Gavi worden gehuldigd. Zij ontvingen respectievelijk de Gouden Schoen als Europees topscorer van het afgelopen seizoen (35 goals) en de Kopa Trophy voor grootste talent van Europa.

Barcelona treft in Espanyol een gedroomde tegenstander. Barça is ongeslagen in de laatste 24 LaLiga-wedstrijden tegen de stadgenoot. Er werd achttien keer gewonnen en zes keer gelijkgespeeld. Dit is de langste reeks zonder nederlaag tegen hen in de hoogste klasse. Tijdens de laatste verliespartij tegen Espanyol, in februari 2009 (1-2), speelde Xavi zelf nog mee.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Alonso, Alba; De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati