Erik ten Hag beloont Malacia en wil Rashford straffen met reservebeurt

Zaterdag, 31 december 2022 om 12:29 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:25

De opstelling van Manchester United voor het duel met Wolverhampton Wanderers is bekend. Erik ten Hag besluit om slechts één wijziging door te voeren: Marcus Rashford moet plaatsmaken voor Alejandro Garnacho. De Engels international moet om disciplinaire redenen op de bank plaatsnemen. Er zijn wel weer plekken voor zowel Luke Shaw als Tyrell Malacia in de basiself. Donny van de Beek moet hopen op een invalbeurt. Om 13.30 uur vangt de wedstrijd op Molineux aan.

Tussen de palen staat David de Gea, die tegen Nottingham Forest (3-0) de nul hield. WK-finalist Martínez keerde afgelopen woensdag terug in Manchester, maar behoort nog niet tot de wedstrijdselectie. Raphaël Varane vormt net als afgelopen dinsdag een centraal duo met Luke Shaw, die Malacia links naast zich ziet. De rechtsbackpositie wordt ingenomen door Aaron Wan-Bissaka. Diogo Dalot ontbreekt nog vanwege een spierblessure.

Ten Hag kan nog geen beroep doen op Jadon Sancho. De Engelsman is pas net begonnen aan zijn individuele training. De oefenmeester verandert niets aan zijn middenveld ten opzichte van de winstpartij tegen Forest. Casemiro en Christian Eriksen vormen het controlerende blok en voor hen speelt Bruno Fernandes. Antony en Garnacho bestrijken de flanken; Anthony Martial staat in de spits. Rashford moet als straf op de bank plaatsnemen en Ten Hag wilde niet vertellen waarom.

The Red Devils wonnen de laatste twee Premier League-uitwedstrijden bij Wolves, maar wonnen nog nooit drie opeenvolgende keren op Molineux. De laatste ontmoeting tussen de twee teams resulteerde overigens in een 0-1 winst van Wolves op Old Trafford. De ploeg van Ten Hag is wel bezig aan een goede uitreeks: United won vier van de laatste zeven uitwedstrijden in de Premier League. Hiervoor liepen zij tegen zeven uitnederlagen op rij aan. Manchester United is verder al tien jaar ongeslagen in de laatste wedstrijd van een kalenderjaar. Zeven keer werd er gewonnen, drie keer volgde een gelijkspel. De wedstrijd begint om 13.30 uur en is live te volgen via streamingdienst Viaplay.

Opstelling Wolverhampton Wanderers: José Sá; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Matheus Nunes, Ruben Neves, João Moutinho; Hwang Hee-chan, Diego Costa, Daniel Podence

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Garnacho; Martial.