Arne Slot luidt de noodklok: ‘Zijn vertrek is in de zomer ook niet opgevangen’

Zaterdag, 31 december 2022 om 09:43 • Tom Rofekamp

Arne Slot maakt zich zorgen over de kracht van zijn selectie na de winterstop. De trainer van Feyenoord zag de afgelopen weken zowel Quinten Timber als Gernot Trauner voor lange tijd wegvallen en vindt daarom dat de Rotterdammers direct in actie moeten komen op de transfermarkt. Ook het zomerse vertrek van Fredrik Aursnes is volgens de Bergentheimer nog altijd niet opgevangen.

Feyenoord incasseerde in december twee enorme klappen. Trauner viel afgelopen week op de training uit met een knieblessure en ligt maanden uit de roulatie. Timber voegde zich bij de Oostenrijker in de ziekenboeg, daar hij in het benefietduel tegen FC Emmen (5-0 winst) een kwetsuur aan zijn middenvoetsbeentje opliep. Feyenoord gaf te kennen dat de aard van Timbers blessure 'het lastig maakte exact aan te geven wanneer hij terug kan worden verwacht'.

Een domper, vindt ook Slot. Hij wilde echter sowieso al de transfermarkt op, zo vertelt hij aan De Telegraaf. "Het was ons idee om ons elftal in de winterstop te versterken. Door blessures zitten we nu in een situatie dat we spelers moeten zien te vinden die gelijkwaardig zijn aan Quinten en Gernot. Gezien onze financiële situatie zou het een geweldige prestatie zijn als dat lukt." Die 'financiële situatie' ligt volgens Slot ook ten grondslag aan het feit dat Feyenoord nog altijd geen geschikte vervanger voor Aursnes heeft kunnen vinden, die afgelopen zomer voor maximaal vijftien miljoen euro naar Benfica vertrok.

De oefenmeester trekt de vergelijking met Ajax en PSV, die volgens hem financieel nog flink wat stappen voorlopen op de Rotterdammers. "Dat PSV een speler als Luuk de Jong kan halen en Ajax spelers als Daley Blind en Dusan Tadic, laat het verschil zien. Waar wij vooral restwaarde moeten creëren, zijn dat investeringen in ervaren spelers zonder dat daar restwaarde aan zit. Om verder te komen zal de club ook ooit op dat punt moeten komen. Hopelijk ben ik daar nog bij. Maar zover zijn we nog zeker niet. Het ijs is bij ons nu nog dusdanig dun, dat het zou kunnen breken als we dat soort uitgaven doen", aldus Slot.

Wie gaat Aursnes dan vervangen?

Verscheidende namen voor de vacante nummer 6-positie zongen afgelopen zomer rond in Rotterdam-Zuid. Ladislav Krejci (Sparta Praag), Sivert Mannsverk (Molde FK) en Máximo Perrone (Vélez Sarsfield) passeerden de revue, maar de meeste reuring vond plaats rond Ramiz Zerrouki (FC Twente). Jan Streuer, technisch directeur van de Enschedeërs, gaf echter al te kennen de 24-jarige middenvelder niet te willen verkopen deze winter. Feyenoord zou ook Zerrouki's ploeggenoot Mees Hilgers bekijken als potentiële vervanger van Trauner.