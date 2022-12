Cristiano Ronaldo liet ‘huge salary package’ op laatste moment links liggen

Zaterdag, 31 december 2022 om 08:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:44

Sporting Kansas City heeft lang geprobeerd Cristiano Ronaldo naar de MLS te halen. Dat schrijft Fabrizio Romano zaterdag. De Amerikanen zouden na het veelbesproken interview met Piers Morgan nog concrete gesprekken met de 37-jarige steraanvaller hebben gevoerd en hem een gigantische salarisaanbieding hebben gedaan. Ronaldo koos echter voor het grote geld van Al-Nassr.

De Saudi-Arabische club maakte vrijdag bekend dat Ronaldo voor tweeënhalf jaar in Riyadh had getekend. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar gaat er volgens Marca een duizelingwekkend bedrag van 200 miljoen euro per jaar opstrijken. Ronaldo had echter ook kunnen kiezen voor een lucratief dienstverband in de Verenigde Staten. De topschutter voerde meerdere gesprekken met Sporting Kansas City, dat hem net als Al-Nassr probeerde te overtuigen met gunstige commerciële vooruitzichten.

Ronaldo kreeg volgens Romano een 'huge salary package' aangeboden, al noemt de transfermarktgoeroe geen specifieke bedragen. De lokroep uit het Midden-Oosten bleek echter luider. Mogelijk krijgt Ronaldo binnenkort gezelschap van een ex-ploeggenoot, daar Al-Nassr ook Sergio Ramos binnen wil halen volgens informatie van Marca. Het contract van de 36 stopper bij Paris Saint-Germain loopt deze zomer af en de Arabieren willen hem verleiden met een flinke tekenbonus.

Ronaldo zou zijn debuut voor Al-Nassr op 5 januari kunnen maken, wanneer het in eigen huis aantreedt tegen Al-Tai. Het duel tegen Khaleej op oudjaarsdag komt nog te vroeg voor de routinier. Al-Nassr ziet zich momenteel op een tweede plek in de Saudi Pro League, met twee punten achterstand op koploper Al-Shabab. Ronaldo treft bij Al-Nassr onder meer Vincent Aboubakar, David Ospina en Luiz Gustavo als ploeggenoten.