Schmidt wordt hard afgedroogd en lijdt allereerste nederlaag met Benfica

Zaterdag, 31 december 2022 om 00:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Roger Schmidt is vrijdagavond tegen zijn eerste verliespartij aangelopen met Benfica. De fenomenale reeks van 28 ongeslagen duels werd bij de hervatting van de Portugese competitie afgebroken door Sporting Braga. Benfica kwam ongeconcentreerd voor de dag en liep meermaals in het mes van de vlijmscherpe thuisploeg: 3-0. De ploeg van Schmidt behoudt de koppositie met een voorsprong van vijf punten op FC Porto. Braga klimt knap naar de derde plek op één punt daarvan. Nummer vier Sporting Portugal volgt op weer drie punten.

Door zijn fenomenale prestaties op het WK zorgde Enzo Fernández onbedoeld voor onrust bij Benfica in aanloop naar de herstart van de competitie. De Argentijnse middenvelder speelde zich in de kijker bij diverse topclubs en zet volgens Fabrizio Romano in op een transfer naar Chelsea. Voorlopig is er echter geen akkoord tussen beide clubs, omdat Benfica halsstarrig vasthoudt aan de ontsnappingsclausule ter waarde van 120 miljoen euro in het contract van Fernández. Chelsea zal komende dagen proberen om de Zuid-Amerikaan alsnog binnen te halen.

Een messcherpe counter en de eerste nederlaag van Benfica lijkt een feit! ?? 3-0 voor Braga, het is weer captain Ricardo Horta ?????#ZiggoSport #PrimeiraLiga #SCBSBL pic.twitter.com/uoM5PMoXF7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2022

Er werd getwijfeld aan de basisplaats van de Argentijn, maar Schmidt stelde hem 'gewoon' op. Dat gold ook voor voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes, maar niet voor de geblesseerde ex-Ajacied David Neres. Al na 64 seconden keek Benfica tegen een achterstand aan. De defensie liep na een weggewerkte vrije trap en masse naar voren en had er niet op gerekend dat de bal in tweede instantie toch terecht kon komen bij Abel Ruiz. De spits stond geen buitenspel en schoot in vrijheid binnen in de verre hoek: 1-0.

Braga zette die sterke start door en kwam na een half verdiend op 2-0. Ruiz legde de bal terug naar Ricardo Horta, die geluk had dat doelman Odysseas Vlachodimos behoorlijk in de fout ging bij zijn schot rechtdoor. Benfica nam daarna het initiatief in handen, maar werd na zeventig minuten in de counter geslacht. Iuri Medeiros profiteerde van een zwakke ingreep van Alexander Bah en legde breed op de vogelvrije Horta, die met een beheerst schot zijn tweede treffer van de avond liet aantekenen: 3-0. Petar Musa dacht al snel de aansluitingstreffer voor Benfica binnen te koppen, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel. Het geloof in een miraculeuze comeback leek daarmee uitgedoofd bij de bezoekers.