Courtois houdt Real fantastisch op de been; Benzema rondt karwei laat af

Vrijdag, 30 december 2022 om 23:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Real Madrid is vrijdagavond in de laatste zeven minuten ontsnapt aan puntenverlies. De ploeg van Carlo Ancelotti had het op bezoek bij Real Valladolid zwaar en had de hulp van de uitblinkende doelman Thibaut Courtois nodig om op de been te blijven. Karim Benzema rondde het karwei af door eerst een penalty en daarna een vlijmscherpe counter af te ronden: 0-2. Real neemt de koppositie met een punt voorsprong over van Barcelona, dat op oudejaarsdag speelt tegen Espanyol.

Ancelotti maakte liefst vijf wijzigingen in vergelijking met het laatste duel voor het WK. Luka Modric en Aurélien Tchouameni kregen na een uitputtende deelname aan het toernooi rust en begonnen op de bank. Het middenveld werd voor de gelegenheid gevormd door Dani Ceballos, Toni Kroos en Federico Valverde. Voorin kreeg Marco Asensio de kans als rechterspits, naast blikvangers Benzema en Vinícius Júnior.

?????????????? ????????????????! ?? Bij haast elke andere doelman had deze gezeten... maar niet bij Courtois! ????? ? Nu live! ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select) #ZiggoSport #LaLiga #RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/faUb9BK4IO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2022

Real begon sterk aan de wedstrijd en claimde na dertien minuten een strafschop, toen Javi Sánchez de bal vlak voor zijn eigen doel duidelijk met de arm beroerde. De verdediger van Valladolid raakte die echter eerst met de voet, waardoor het volgens scheidsrechter José Luis Munuera Montero geen penalty kon zijn. Ook van de VAR kreeg Real geen hulp. Slechts enkele minuten later hadden de Madrilenen op eigen kracht op voorsprong moeten komen. De bal belandde na een half gestopte poging van Vinícius voor de voeten bij Benzema, die van vijf meter huizenhoog over schoot.

Courtois onderscheidde zich na ruim een half uur voor het eerst door op stijlvolle wijze een schot van Álvaro Aguado schitterend uit de kruising te tikken. Real moest ook in de tweede helft meermaals een beroep doen op de Belgische doelman. Met name de redding van Courtois op een kopbal van Sergio León, die hij razendsnel uit de onderhoek tikte, was zeer bewonderenswaardig. Real creëerde zelf niet al te veel meer en leek af te stevenen op puntenverlies. Een nieuwe handsbal van Sánche werd in de slotfase van de wedstrijd echter wél bestraft. De verdediger kreeg de bal ongelukkig op een uitgestoken arm na een kopbal van Antonio Rüdiger.

WHO ELSE?! ????? Benzema redt de punten: 1-0 voor Real Madrid! ?? Hands, VAR, rood, penalty, goal: te veel voor één tweet... dus check de video ?? ? inmiddels heeft hij ook al de 2-0 genoteerd ??#ZiggoSport #LaLiga #RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/wovM2RYZY9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2022

Benzema maakte gebruik van de uitgelezen kans en stuurde doelman Jordi Masip richting de verkeerde hoek: 0-1. In de commotie die ontstond rondom het geven van de penalty kreeg León een directe rode kaart. Real counterde ijskoud naar de beslissende goal, opgezet door invaller Eduardo Camavinga. De middenvelder brak over links door en legde laag voor op Benzema, die knap aannam en beheerst de linkerhoek uitkoos: 0-2.