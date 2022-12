Wout Faes helpt Liverpool aan winst met twee eigen goals; Gakpo toeschouwer

Vrijdag, 30 december 2022 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:26

Liverpool heeft vrijdagavond een bijzonder gelukkige overwinning geboekt op Leicester City. Wout Faes maakte twee eigen doelpunten in de eerste helft, waardoor de ploeg van trainer Jürgen Klopp een 0-1 achterstand goed wist te maken: 2-1. Beide eigen doelpunten van Faes kunnen als kolderiek worden bestempeld, al speelde de ex-verdediger van sc Heerenveen en Excelsior verder een uitstekende wedstrijd. Door de overwinning staat Liverpool steviger op de zesde plaats, terwijl Leicester terug te vinden is op plek dertien.

In de vierde minuut kwam Leicester op voorsprong. Kiernan Dewsbury-Hall kon na een lange bal van doelman Danny Ward en een korte combinatie op het middenveld vrij doorlopen, waarna de middenvelder Alisson de baas was: 0-1. Liverpool probeerde direct gelijk te maken, maar had moeite om door de verdediging van Leicester te breken. De uitploeg was zelf ook dreigend met uitbraken. Zo bereikte Jamie Vardy ternauwernood geen ploeggenoot, waardoor erger leed Liverpool bespaard bleef. Aan de andere kant kreeg Liverpool de ruimte waar het in het eerste bedrijf naar zocht. Núñez ontsnapte aan de linkerkant en gaf voor op Salah, die over schoot. De Egyptenaar dacht er even later wel 1-1 van te maken.

Liverpool komt op gelijke hoogte door dit eigen doelpunt van Faes ?????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/yIFV8XDHDR — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 30, 2022

Een slechte uittrap van Ward belandde op het hoofd van de vleugelaanvaller, die daarmee onbedoeld Núñez bereikte. De Uruguayaan stond buitenspel, waardoor het afronden van Salah daarna tevergeefs was. Tien minuten voor rust kwam Liverpool bijzonder gelukkig op gelijke hoogte. Een bal vanaf de rechterkant bereikte niemand, behalve Faes. De Belg probeerde zonder tegenstander in de buurt de bal weg te werken, maar zag de bal in de verre hoek van zijn eigen doel belanden: 1-1. Leicester bleef echter gevaarlijk via de counters en dat leidde bijna tot de 1-2, toen Vardy ploeggenoot Harvey Barnes in stelling bracht. Hij stuitte echter op het laatste moment op de verdediging van the Reds.

Na rust kwam Leicester wederom goed uit de kleedkamer en was het via uitblinker Barnes dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot over. Aan de andere kant bracht Salah Liverpool bijna op een ruimere voorsprong, maar ook hij zag zijn inzet over gaan. Aan beide kanten bleven kansen geruime tijd uit, al werd de wedstrijd er niet saaier op doordat beide ploegen probeerden te scoren. Mede door de uitstekend spelende Faes hield de ploeg van Brendan Rodgers stand.

Het is niet de avond van Wout Faes ?? 2 eigen doelpunten in 7 minuten..#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/3UcTADyvCO — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 30, 2022

Een kwartier voor tijd was Virgil van Dijk bijna de man van de assist, maar zijn kopbal richting Salah kon door de aanvaller niet tot assist worden gepromoveerd. Naby Keïta had luttele minuten later een fraaie pass in huis op Núñez, die in kansrijke positie over schoot. Aan de andere kant bleef Barnes een plaaggeest voor de defensie van Liverpool. De aanvaller trof tien minuten voor tijd de lat na een goede aanval over de rechterkant. Later bleek er sprake te zijn van buitenspel. In de slotfase probeerde Leicester het nog wel, maar was het niet meer bij machte om de gelijkmaker aan te tekenen. Salah miste op aangeven van Núñez nog een goede kans.