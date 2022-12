PSV-fans kunnen veelgenoemde naam wegstrepen: ‘Staat niet op onze lijst’

Vrijdag, 30 december 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Jesper Karlsson zal in ieder geval niet naar PSV komen, zo bevestigt algemeen directeur Marcel Brands rondom de oefenwedstrijd die de club vrijdag speelde tegen AC Milan (3-0 winst). PSV zoekt momenteel uit alle macht naar een vervanger voor Cody Gakpo, maar daarvoor is de linksbuiten van AZ volgens de algemeen directeur niet eens in beeld. "Jesper Karlsson is een goede speler, maar hij staat niet op ons lijstje", aldus Brands tegenover Veronica.

Voorlopig is Anwar El Ghazi de aangewezen man om Gakpo links voorin bij PSV te vervangen. Dat deed de Nederlands-Marokkaanse aanvaller ook in het oefenduel met Milan. "Met het aantrekken van Anwar hebben we er al op geanticipeerd", zegt Brands. "Anwar heeft kunnen acclimatiseren, hij is opgetraind, hij is nu fit en klaar. Hij kan er ook staan en die plek overnemen. Dat is positief, maar het is dun daar. Wat achter Anwar, Luuk de Jong en Noni Madueke zit, is piepjong, dat is eigen jeugd." Laatstgenoemde maakte vrijdag veel indruk met twee fraaie goals tegen Milan.

Volgens Fabrizio Romano is PSV in vergevorderde onderhandelingen met Molde FK over tweevoudig Noors international Ola Brynhildsen, al wordt dat door de hoofdscout van die club ontkend. De naam van Brynhildsen valt niet in het interview met Brands. Wel wordt de directeur gevraagd naar Borussia Dortmund-spits Donyell Malen. "Dat is een héél goede speler, die naam lees ik ook, maar hij is hier pas net weg. We hebben nog niemand benaderd."

Witte rook lijkt er voorlopig niet aan te komen in het Philips Stadion. "We doen het rustig aan en overleggen met onze coach Ruud van Nistelrooij over wat de meest verstandige beslissing is. Maar het kan alleen als er een speler is die ons versterkt. Een nieuwe Cody zullen we niet gaan halen, want Cody is Cody." Brands gunt Gakpo zijn toptransfer. "Aan de ene kant ga je Cody sportief natuurlijk missen. Aan de andere kant is het voor hem een fantastische club."