Rick Karsdorp kan overstap naar Premier League maken; stilte rond Ajax

Vrijdag, 30 december 2022 om 23:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:41

Rick Karsdorp staat mogelijk voor een transfer naar Fulham, zo meldt Il Tempo. Volgens de Romeinse krant is AS Roma momenteel in gesprek met de Londenaren om de overgang rond te krijgen. Roma zou Karsdorp het liefst definitief van de hand doen, waardoor een verhuurperiode uitgesloten lijkt. Wel zou de club de vraagprijs van tien miljoen euro inmiddels hebben laten zakken.

Karsdorp en Roma-trainer José Mourinho leven al enige tijd in onmin met elkaar. In de uitwedstrijd bij Sassuolo op 9 november werd de rechtervleugelverdediger na 65 minuten binnen de lijnen gebracht, maar maakte een uitermate zwakke indruk. Mourinho was na afloop furieus op de Nederlander. "De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen", liet de Portugese oefenmeester onder meer weten. Niet veel later werd bekend dat Karsdorp geen deel meer uitmaakte van de selectie, terwijl ook het trainingskamp in Japan aan de neus van de voormalig Feyenoorder voorbij ging.

Volgens Il Tempo zou Fulham dus een uitweg kunnen bieden. De interesse van de nummer tien van de Premier League is niet nieuw. De Italiaanse transfermarktexpert Gianluca Di Marzio maakte begin december al bekend dat Fulham Karsdorp in de gaten hield. La Gazzetta dello Sport maakte daarnaast melding van de interesse van Juventus, AC Milan, Bologna, Olympique Marseille, Olympique Lyon en Feyenoord, terwijl ook Fenerbahçe en Istanbul Basaksehir op het vinkentouw zaten. Recent maakte 1908.nl bekend dat Ajax een gesprek met Karsdorp zou hebben gehad, maar daarna bleef het stil. Fulham lijkt momenteel de meest reële vervolgstap te zijn.

Karsdorp speelt al sinds 2017 voor Roma, dat hem destijds voor zo’n zestien miljoen euro overnam van Feyenoord. Sindsdien kwam de vleugelverdediger 122 keer in actie voor de club, waarin de drievoudig international goed was voor één doelpunt en dertien assists. Dit seizoen staat de teller op negen Serie A-wedstrijden, waarvan zeven keer als basisspeler. In de Europa League verscheen Karsdorp twee keer aan de aftrap als basisspeler. De in Schoonhoven geboren verdediger maakte in 2016 zijn debuut in Oranje onder Danny Blind. De jaren daarna werd hij niet meer bij de definitieve selectie gehaald.