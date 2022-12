Wout Faes maakt razendsnel twee (!) eigen goals en helpt Liverpool in zadel

Vrijdag, 30 december 2022 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:17

Liverpool heeft Cody Gakpo vrijdagavond een opmerkelijke eerste helft voorgeschoteld op Anfield. De 23-jarige linksbuiten, overgenomen van PSV, keek vanaf de tribune toe hoe zijn nieuwe club wederom op achterstand kwam. Al in de vierde minuut werd de defensie door de as gepasseerd door Kiernan Dewsbury-Hall, die versnelde en Alisson Becker versloeg: 0-1. Liverpool knokte zich helemaal terug en kreeg opmerkelijk veel hulp van Wout Faes. De Belgische verdediger van Leicester schoot de bal in een tijdsbestek van zeven minuten twee keer achter zijn eigen keeper Danny Ward: 2-1.

Liverpool is bezig aan een uiterst moeizaam seizoen en moest vrijdagavond andermaal in de achtervolging, nadat de defensie zich eenvoudig liet kloppen door doelpuntenmaker Dewsbury-Hall. Mohamed Salah was daarna al twee keer dichtbij een treffer namens Liverpool, die pas zeven minuten voor rust daadwerkelijk viel. Faes probeerde al vallend een vrije trap vanaf de zijkant weg te werken en zag de bal uiterst ongelukkig over zijn doelman Ward binnen vallen: 1-1. In de laatste minuut van de eerste helft leek de doorgebroken Darwin Núñez de bal langs Ward binnen te schuiven. De poging eindigde echter op de paal en werd zeer onfortuinlijk in het eigen doel gelopen door opnieuw Faes: 2-1.

De 24-jarige Faes doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht en speelde anderhalf seizoen op huurbasis in Nederland. Eerst een half jaar bij sc Heerenveen, daarna in het seizoen 2017/18 bij Excelsior. Een onverdeeld succes werd dat niet: Faes wist bij beide clubs geen vaste basisplek af te dwingen. Via flink wat omzwervingen wist de centrumverdediger alsnog de Premier League te halen. Leicester City betaalde afgelopen zomer liefst twintig miljoen euro aan Stade de Reims voor zijn diensten en troefde daarmee het eveneens geïnteresseerde Chelsea af.

