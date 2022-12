Bounou wordt schitterend gepasseerd: Sevilla blijft in grote problemen

Vrijdag, 30 december 2022 om 21:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:16

Sevilla is vrijdag niet uit de grote zorgen in LaLiga kunnen komen. De ploeg van Jorge Sampaoli, de opponent van PSV in de play-offs van de Europa League, kwam op bezoek bij Celta de Vigo niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Sevilla staat na slechts twee zeges in dit seizoen achttiende, een plek die degradatie zou opleveren. Celta verkeert eveneens in de problemen en staat zestiende, met slechts één punt meer.

Het is dit seizoen onrustig bij Sevilla, dat de WK-break al verrassend inging onder de degradatiestreep in LaLiga. Er zou de laatste weken ruzie zijn ontstaan over het transferbeleid tussen technisch directeur Monchi en trainer Jorge Sampaoli, die het contract van Isco ontbonden zag worden. Voorlopig is er nog geen vervanger voor de spelmaker. Wel keerden WK-gangers Yassine Bounou, Nemanja Gudelj, Youssef En-Nesyri en WK-winnaar Marcos Acuña terug in de basis. Bij Celta kreeg Fran Beltrán op het middenveld de voorkeur boven voormalig Feyenoorder Renato Tapia.

WK-held Yassine Bounou verslagen! ?? Jeugdproduct Gabri Veiga snijdt door de Sevilla-defensie en maakt het af: 1-0 voor Celta de Vigo ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaSevillaFC pic.twitter.com/0vjE0U69Mx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2022

Jørgen Strand Larsen, die in de zomer van FC Groningen naar Celta werd gehaald, kreeg na 25 minuten een enorme kans. De Noor leek na een uitstekende pass van Óscar Mingueza te scoren, maar mikte rakelings naast. Acht minuten later lag het centraal helemaal open in de defensie van Sevilla. Gabri Veiga kon vanaf de middellijn zo doorlopen en stiftte de bal fraai over Bounou heen: 1-0. De bezoekers konden daar in de eerste helft niets tegenover zetten.

Na rust werd het spel van Sevilla iets beter, al kreeg Larsen de eerste kans uit de tweede helft. Bounou redde een-op-een met de centrumspits. Aan de overzijde had doelman Agustin Marchesin een fraaie redding in huis op een poging van Erik Lamela. Luttele seconden later, in de 54ste minuut, ging de bal er alsnog in, toen Kike Salas binnenkopte uit een hoekschop van Joan Jordan: 1-1. Sevilla had daarna het initiatief, maar wist geen volgende treffer te forceren. Enkele minuten voor tijd pakte José Ángel Carmona met een onnodige tackle op Iago Aspas een domme tweede gele kaart. Celta zette nog aan in een poging te profiteren van de overtalsituatie, maar werd ondanks de gecreëerde druk niet gevaarlijk.