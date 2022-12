Enzo Fernández geeft jawoord: Roger Schmidt lost dilemma op

Vrijdag, 30 december 2022 om 20:31

Hoewel Benfica vol inzet op minimaal een halfjaar extra met Enzo Fernández in de gelederen, spreekt de Argentijnse middenvelder zelf zijn voorkeur uit voor een transfer. Fernández heeft zijn jawoord gegeven aan Chelsea, dat nog wel een akkoord moet zien te bereiken met Benfica, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. De Portugese topclub houdt vast aan de ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro in het spelerscontract.

Fernández speelde zich op het WK in de kijker bij tal van topclubs, waarvan Chelsea nu de beste papieren heeft. Manchester United en Liverpool hebben eveneens belangstelling, maar nog geen bod uitgebracht. Chelsea probeert Benfica ertoe te bewegen akkoord te gaan met een lager bedrag dan de clausule in het contract van Fernández, maar voorlopig wil de koploper uit de Portugese competitie daar niets van weten.

Roger Schmidt stond na de beslissing van Fernández om te vertrekken voor een dilemma: de trainer van Benfica sprak eerder uit dat hij zijn volledige selectie tot en met 31 december bij elkaar wil houden. "Want pas op 1 januari opent de transfermarkt officieel", aldus de voormalig trainer van PSV. Benfica hervat de competitie vrijdagavond om 22:15 uur (Nederlandse tijd) met een uitwedstrijd bij Sporting Braga. Diverse media twijfelden aan een basisplaats voor Fernández, die normaliter altijd speelt. Inmiddels is duidelijk dat de Zuid-Amerikaan 'gewoon' aan de aftrap verschijnt.

De middenvelder kwam afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro over van River Plate en maakte in de eerste seizoenshelft een uitstekende indruk onder succestrainer Schmidt. Fernández speelde zich in de groepsfase van het WK in de basis bij Argentinië en begon vanaf de wedstrijd tegen Polen (0-2 winst) elk duel vanaf de aftrap. In de wedstrijd tegen Mexico (2-0 winst) was hij daarnaast met een geweldig afstandsschot verantwoordelijk voor de tweede treffer. Daarnaast werd de 21-jarige middenvelder verkozen tot beste jonge speler van het WK, nadat hij met zijn land de wereldtitel wist te veroveren.