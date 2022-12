Madueke gidst PSV met karakteristieke goals naar klinkende zege op Milan

Vrijdag, 30 december 2022 om 20:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:48

PSV heeft vrijdagavond een overtuigende overwinning geboekt op AC Milan. In het eigen Philips Stadion waren de Eindhovenaren met 3-0 te sterk dankzij doelpunten van Guus Til en Noni Madueke (tweemaal). PSV begon furieus aan de wedstrijd en zette de Italianen steevast onder druk. Door de overwinning sluit PSV het jaar met een uitstekend gevoel af en werkt het met vertrouwen toe naar de hervatting in de Eredivisie, op 7 januari tegen Sparta Rotterdam.

Trainer Ruud van Nistelrooij begon niet met zijn sterkst mogelijke elf. Zo startten Luuk de Jong, Érick Gutiérrez en Xavi Simons op de bank. De Oranje-internationals zouden uiteindelijk ruim dertig minuten speelminuten krijgen. Walter Benítez stond op doel, terwijl Jordan Teze, André Ramalho, Armando Obispo en Phillipp Max de verdedigers van dienst waren. Centraal op het middenveld stonden Ibrahim Sangaré en Til geposteerd. Anwar El Ghazi en Yorbe Vertessen stonden op de flanken, naast nummer tien Joey Veerman en achter spits Madueke. Bij Milan stond Sergiño Dest in de basis. De Nederlandse Amerikaan werd in de basis vergezeld door onder meer Ismaël Bennacer, Ante Rebic en Sandro Tonali. Simon Kjaer, Rafael Leão bevonden zich onder de wisselspelers.

PSV begon ontketend aan het duel en had al binnen dertig seconden op voorsprong moeten staan. Slordig uitverdedigen van Pierre Kalulu leidde tot balverlies, waarna Vertessen op weg leek naar de openingstreffer. De Belg raakte de bal echter verkeerd en zag die over de achterlijn verdwijnen. Desondanks bleef PSV drukken en dat leidde luttele minuten later tot wederom een kans voor Vertessen, die zijn volley over het doel zag verdwijnen. Toch konden de supporters in het Philips Stadion even later wel juichen. Een voorzet van Max kwam op het hoofd terecht van Til, die tegendraads binnenknikte: 1-0. De Brabanders bleven de bovenliggende partij en kamen na ruim twintig minuten spelen op 2-0 via Madueke. De Engelsman sneed op de rand van het zestienmetergebied op karakteristieke wijze naar binnen, waarna zijn schot in de korte hoek onhoudbaar bleek.

Aan de andere kant leidde balverlies van Sangaré tot balbezit voor Yacine Adli, die er met de bal vandoor ging. De Fransman gaf de bal vervolgens af op Ante Rebic, wiens schot rakelings naast ging. Het was het eerste doelgevaar van de Italianen. PSV was ook in het tweede bedrijf de betere partij en beloonde zichzelf tien minuten na rust. Madueke kreeg de bal aan de rechterkant, sneed naar binnen en vond de verre hoek met een fraai en hard schot: 3-0. Meteen daarna werden De Jong en Simons ingebracht, terwijl Milan met een volledig nieuw elftal probeerde een terugkeer te forceren. Dat lukte de Milanezen echter niet. PSV behield de controle, ondanks enkele dreigende momenten van Leão. Bij PSV kreeg onder meer Gutiérrez nog speeltijd, maar tot echt grote kansen zou dat in de slotfase niet meer leiden.