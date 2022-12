Cristiano Ronaldo ontvangt hoog bezoek in Madrid en gaat contract tekenen

Vrijdag, 30 december 2022 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

Cristiano Ronaldo verbindt zijn toekomst voor tweeënhalf jaar aan Al-Nassr, zo melden Saudi-Arabische en Spaanse media. De 37-jarige superster, die zijn contract liet ontbinden bij Manchester United, gaat volgens televisiezender Al Arabiya zeer spoedig zijn handtekening zetten onder een contract tot medio 2025. De verwachting is dat de presentatie bij Al-Nassr op oudejaarsdag plaats zal vinden.

De overstap van Ronaldo naar Saudi-Arabië is allang geen verrassing meer. Marca maakte al tijdens het WK bekend dat de Portugees akkoord was gegaan met een zeer lucratieve overstap naar Al-Nassr, maar handtekeningen waren toen nog niet gezet. De president en technisch directeur van de Saudi-Arabische topclub zijn momenteel in Madrid met het doel om Ronaldo definitief vast te leggen. De superster zal spoedig in het vliegtuig stappen en op 1 januari beginnen aan zijn nieuwe voetbalavontuur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo kreeg gedurende zijn carrière vaker de mogelijkheid om in Saudi-Arabië te gaan spelen en heeft zich tijdens het WK laten verleiden door een nieuwe mega-aanbieding. De topspits gaat een duizelingwekkend bedrag van 200 miljoen euro per jaar opstrijken in het Midden-Oosten, zo maakte Marca al tijdens het wereldkampioenschap bekend.

Al-Nassr timmert aan de weg en zou het liefst meer topsterren binnenhalen. Volgens de genoemde Spaanse sportkrant is ook Sergio Ramos in beeld om de overgang te maken. Het contract van de 36-jarige verdediger bij Paris Saint-Germain loopt aankomende zomer af, waardoor de toekomst van de mandekker onzeker is. Het financieel krachtige Al-Nassr zou hem kunnen overtuigen met een flinke tekenbonus. Ronaldo en Ramos speelden negen jaar zeer succesvol samen bij Real Madrid.