Ongeloof over Robert Lewandowski: ‘Dit is verkeerd en onrechtvaardig’

Vrijdag, 30 december 2022 om 19:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:32

Espanyol is verbijsterd over de speelgerechtigdheid van Barcelona-spits Robert Lewandowski. De Poolse spits zou eigenlijk geschorst zijn voor de stadsderby op zaterdag, maar vanwege een lopende beroepsprocedure mag hij toch meedoen. Espanyol heeft nu in een statement laten weten niet blij te zijn met de gang van zaken.

Lewandowski ontving in de uitwedstrijd bij Osasuna op 8 november twee gele kaarten van scheidsrechter Jesús Gil Manzano.De Pool kreeg al na elf minuten geel en werd twintig minuten later met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Lewandowski zette zijn elleboog in de hals bij David García en moest daardoor het veld verlaten. De clubtopscorer van Barcelona maakte tijdens zijn tocht naar de kleedkamer tot twee keer toe een ‘snuifgebaar’ richting de arbiter en zijn assistenten, wat hem een schorsing van drie wedstrijden opleverde.

Op vrijdag werd de schorsing tijdelijk opgeven door een rechtbank in Madrid, in afwachting van de definitieve uitspraak over het voorval. Espanyol spreekt van onrechtvaardigheid en competitievervalsing. "Espanyol vindt het vreemd dat, 24 uur voor de wedstrijd tegen Barcelona en nadat zijn beroep drie keer is afgewezen door drie verschillende instanties, zijn schorsing nu tijdelijk is opgeheven", laat de nummer zestien van LaLiga weten. "Wij geloven dat de voorwaarden die deze beslissing rechtvaardigen niet aanwezig zijn, helemaal omdat de schorsing voortkomt uit twee verschillende vergrijpen. Het beroep is door drie verschillende instanties afgewezen, terwijl het rapport van de scheidsrechter de schorsing rechtvaardigt."

"Het besluit heeft het over onoverkomelijke schade voor Barcelona, zonder daarbij rekening te houden met de schade die de tegenstanders en concurrenten ondervinden, zonder de mogelijkheid tegen het beroep in te gaan", gaat Espanyol verder. "Espanyol vindt dat dit last minute besluit volledig tegen de voorwaarden van deze speelronde in LaLiga ingaat. Espanyol vindt het verkeerd en onrechtvaardig, met inachtneming van de akkoorden die met andere clubs zijn gesloten." Espanyol neemt het zaterdag om 14.00 uur in het Spotify Camp Nou op tegen Lewandowski en Barcelona.