Paul Pogba snoert verbijsterde Juventus-supporters de mond met ludieke video

Vrijdag, 30 december 2022 om 17:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:00

Paul Pogba heeft in een video op Instagram teruggeslagen naar een deel van de Juventus-supporters. De Franse vedette kwam sinds zijn terugkeer naar Turijn afgelopen zomer nog niet uit voor de club vanwege een meniscusblessure, maar is desondanks op wintersportvakantie gegaan. De middenvelder kreeg de afgelopen dagen veel kritiek over zich heen, omdat hij aan het skiën zou zijn. Daar heeft Pogba nu op gereageerd middels een video.

Op Instagram is te zien is hoe hij met verschillende hupjes skibewegingen imiteert. Daarbij schrijft hij het bijschrift: "Ik, aan het skiën, voor diegenen die het zich afvroegen." Achter dat bericht plaatst hij een lachende emoji, waarmee hij de kritiek van de laatste dagen lijkt weg te lachen. Eerder deze week plaatste de wereldkampioen van 2018 al twee foto's vanuit zijn wintersportverblijf, waaruit niet duidelijk werd of hij tijdens zijn verblijf daadwerkelijk zijn ski's heeft aangetrokken, of dat hij alleen aanwezig is in de winterse omgeving.

Onder de foto's van eerder deze week zijn er meerdere negatieve reacties te lezen. Zo wordt er gesteld dat Pogba een betere influencer is dan een voetballer en luidt een andere reactie: "Je kan dus wel skiën, maar niet rennen op het veld... natuurlijk." Een andere comment luidt: "Eerlijk: je irriteert me verdomme een beetje. Ik geloof dat je moet herstellen! What the fuck, ga je op vakantie?!" Met de video die Pogba plaatst, lijkt hij op een ludieke manier te willen laten zien dat hij niet op ski's staat.

In een reactie onder de video reageert Zulay Pogba, de vrouw van Paul, lachend: "Dit is het enige soort skiën dat je moet doen." Pogba kwam sinds zijn overstap van Manchester United naar Juventus nog niet in actie voor de club waar hij tussen de zomers van 2012 en 2016 al furore maakte. In ieder seizoen dat Pogba onder contract stond in Noord-Italië werd het toen oppermachtige Juventus landskampioen. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport maakt Pogba vermoedelijk op 13 januari zijn rentree voor i Bianconeri. De 29-jarige vedette zou dan gelijk aan de bak moeten met een uitwedstrijd bij koploper Napoli op het programma.