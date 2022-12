Van Babel tot Meijer: tien Nederlanders gingen Gakpo voor bij Liverpool

Vrijdag, 30 december 2022 om 18:45 • Bart DHanis • Laatste update: 19:22

Cody Gakpo wordt deze winter de elfde Nederlander in de geschiedenis van Liverpool. De geboren Eindhovenaar maakt voor vijftig miljoen euro de overstap van PSV naar het noorden van Engeland. Bij Liverpool zal hij, net als Dirk Kuijt, gaan spelen met nummer achttien. Voetbalzone blikt terug op de tien Nederlanders die Gakpo voorgingen op Anfield.

Sander Westerveld (1999 - 2001)

Sander Westerveld werd in 1999 voor zes miljoen euro overgenomen van Vitesse. De doelman beleefde een aantal hele succesvolle jaren op Anfield, waarna hij in 2001 naar Real Sociedad verkaste. Westerveld speelt nog altijd regelmatig wedstrijden met het Liverpool Legends-team. Hij heeft die legendestatus verkregen door in 107 optredens voor the Reds maar liefst vijf prijzen in de wacht te slepen. Westerveld won in één seizoen de UEFA Cup, de UEFA Super Cup, de League Cup en de FA Cup. Het jaar daarna wist de Twentenaar ook nog de Engelse Super Cup aan zijn prijzenkast toe te voegen.

Sander Westerveld

Erik Meijer (1999 - 2000)

Erik Meijer werd in 1999 transfervrij overgenomen van Bayer Leverkusen. De spits had een goed seizoen gekend in Duitsland en verdiende zo een transfer naar de Engelse grootmacht. In Engeland wist Meijer de concurrentiestrijd niet te winnen van Michael Owen en Robbie Fowler, waardoor hij een jaar later alweer naar Hamburger SV vertrok. Ondanks dat hij niet veel aan spelen toekwam, is Meijer toch uitgegroeid tot een publiekslieveling op Anfield. The big Dutchman was voorafgaand aan de wedstrijd tegen Borussia Dortmund geblesseerd en dronk met de Liverpool-fans een biertje op het plein, om ook het You Never Walk Alone luidkeels mee te zingen.

Boudewijn Zenden (2005 - 2007)

Boudewijn Zenden werd in 2005 door Liverpool transfervrij overgenomen van Middlesbrough. De veelzijdige aanvaller annex verdediger, die ook een tijdje bij Barcelona onder contract stond, speelde in twee jaar 94 officiële duels voor the Reds en kwam daarin twee keer tot scoren. Hij won in zijn tijd bij Liverpool 2006 de UEFA Super Ccup en een jaar later kwam daar het Engelse equivalent bij. Zenden, die net als Gakpo als linksvoor begon en voor PSV uitkwam, verwacht dat de Eintovenaar het goed gaat doen op Anfield. “Hij heeft de juiste keuze gemaakt, Gakpo is een echte Klopp-speler.”

Zenden probeert Kaká af te stoppen in de Champions League-finale van 2007.

Jan Kromkamp (2006 - 2006)

Jan Kromkamp speelde slechts een half jaar in het shirt van Liverpool. De rechtsachter werd in de winter van 2006 gratis overgenomen van Villarreal en in de zomer voor drie miljoen verkocht aan PSV. In dat half jaar speelde Kromkamp achttien wedstrijden voor Liverpool en won hij de FA Cup. Hij was de eerste aankoop van trainer Rafael Benitez en was voor zijn aankomst op Anfield al populair bij de fans: Kromkamp had dat jaar namelijk met Villarreal erg goed gespeeld tegen Liverpool-rivalen Everton en Manchester United. Door de concurrentie van Steve Finnan kwam Kromkamp niet veel aan spelen doen en moest hij het vooral doen met invalbeurten.

Dirk Kuijt (2006 - 2012)

Dirk Kuijt maakte in de zomer van 2006 de overstap van Feyenoord naar Liverpool. De Engelse club maakte maar liefst achttien miljoen euro voor hem over. Deze transfersom was voordat Luis Sinisterra afgelopen zomer voor 25 miljoen naar Leeds United verkaste het hoogste bedrag dat Feyenoord ooit voor een speler ontvangen had. Kuijt heeft het bij Liverpool uitstekend gedaan. De Katwijker droeg in zes jaar tijd 285 keer het Liverpool-shirt en scoorde maar liefst 71 keer voor the Reds. In het seizoen 2010/11 werd de rechtsbuiten clubtopscorer en maakte hij zichzelf onsterfelijk met een hattrick tegen aartsrivaal Manchester United.

Enige smetje op het dienstverband bij Liverpool was het uitblijven van een echt grote prijs. Ondanks een paar keer dichtbij te zijn geweest bleven de grote successen uit: In 2007 speelde Kuijt met Liverpool de Champions League finale tegen AC Milan. Deze wedstrijd werd ondanks een goal van de ex-trainer van ADO Den Haag met 2-1 verloren. In 2012 wist Liverpool echter wel de League Cup te winnen. In de finale tegen Cardiff City was Kuijt goed voor een goal en hij benutte zijn penalty in de strafschoppenserie. Datzelfde jaar vertrok de Nederlander uiteindelijk naar Fenerbahçe.

Ryan Babel (2007 - 2011)

Ryan Babel wist na een sterk EK Onder 21 een transfer naar Liverpool af te dwingen. Ajax incasseerde een bedrag van meer dan zeventien miljoen euro voor Babel. De vier jaar op Anfield werden echter geen succes. Met flinke concurrentie van Fernando Torres en Dirk Kuijt kwam Babel weinig aan spelen toe en moest de Amsterdammer het vooral met invalbeurten doen. In bijna honderd Premier League-wedstrijden kwam Babel tot twaalf goals en vijf assists voor the Reds.

Ondanks dat Babel niet alle wedstrijden mocht starten, wist hij soms toch de aandacht naar zich toe te trekken: hij schoot Arsenal in 2008 bijna eigenhandig uit de Champions League met een goal en een assist en hij tweette in 2011 een gefotoshopte afbeelding van scheidsrechter Howard Webb in het shirt van Manchester United. Babel had de tweet gepost nadat Liverpool van Manchester United verloor door een discutabel gegeven strafschop.

Virgil van Dijk, Clarence Seedorf en Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum (2016 - 2021)

Georginio Wijnaldum maakte in de zomer van 2016 voor 27,5 miljoen de overstap van Newcastle United naar Liverpool. De middenvelder werd al snel basisspeler in het team dat uitgroeide tot de succesformatie van trainer Jürgen Klopp. Wijnaldum boekte met Liverpool tal van successen: in 2019 werd de zesde Champions League uit de clubgeschiedenis in de wacht gesleept en het jaar daarna won hij met Liverpool na dertig jaar wachten eindelijk de Premier League.

Het hoogtepunt van zijn tijd bij Liverpool was de wedstrijd op Anfield tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2019. Na een 3-0 verlies in Spanje moest Liverpool de wedstrijd met vier doelpunten verschil winnen. Wijnaldum werd tijdens de rust ingewisseld en maakte in de tweede helft twee doelpunten: Liverpool won met 4-0 en kwalificeerde zo voor de finale. Na 237 wedstrijden voor Liverpool vertrok de Rotterdammer als clubicoon transfervrij naar PSG.

Virgil van Dijk (2018 - heden)

Virgil van Dijk is misschien wel de populairste Nederlander op Anfield ooit. Van Dijk werd vijf jaar geleden, net als Gakpo nu, als een kerstcadeau aan de Liverpool-supporters gepresenteerd. De 85 miljoen euro die Liverpool aan Southampton betaalde was het hoogste bedrag dat destijds ooit voor een verdediger betaald was. Een week later scoorde Van Dijk tijdens zijn debuut in de Merseyside-derby tegen Everton.

Van Dijk groeide op Anfield uit tot een verdediger van wereldklasse en kwam in 2019 slechts zeven punten tekort voor de Ballon d’Or-winst. Ondanks het mislopen van de Gouden Bal werd Van Dijk in het seizoen 2018/19 wel uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Premier League. Niet alleen op individueel vlak, maar ook in teamverband viel hij de afgelopen jaren in de prijzen. De geboren Bredanaar en Liverpool wonnen samen het WK voor clubteams, de Champions League, de UEFA Super Cup, de Premier League en de League Cup.

Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg

Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg hebben in Liverpool geen onvergetelijke indruk achter kunnen laten. De twee kwamen op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding en debuteerden allebei in 2019 in het eerste elftal, maar verder dan een paar bekerduels kwamen ze niet. Hoever speelt momenteel op huurbasis voor PSV en is in loondienst van Wolverhampton Wanderers. Van den Berg mag nog altijd dromen van een doorbraak bij the Reds, hij is momenteel door Liverpool verhuurd aan Schalke 04.