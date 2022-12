‘Hij is samen met Erik ten Hag de beste trainer met wie ik heb samengewerkt’

Vrijdag, 30 december 2022 om 16:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:58

Cyriel Dessers verliet KRC Genk afgelopen zomer voor US Cremonese in Italië, maar kijkt nog altijd met een ontzettend goed gevoel terug op zijn huurperiode bij Feyenoord. De 28-jarige spits groeide uit tot een publiekslieveling van ongekende proporties en verdiende de bijnaam Mister Conference League. Dessers is daarnaast vol lof over Arne Slot. “Hij is met Erik ten Hag de beste trainer met wie ik heb samengewerkt.”

De viervoudig Nigeriaans international kende een waanzinnig jaar bij Feyenoord, waarin hij het met de Rotterdammers schopte tot de Conference League-finale. Dessers maakte indruk in Europa en eindigde het toernooi als topscorer met tien doelpunten. Vooral de eerste halve finale tegen Olympique Marseille (3-2 winst) is blijven hangen bij de spits. Dessers maakte twee doelpunten in die wedstrijd. “Ik krijg er nog steeds kippenvel van”, begint de ex-Feyenoorder in gesprek met NU.nl. “Het stadion ontplofte op zo’n manier... Of dat de mooiste wedstrijd uit mijn carrière was? Absoluut, geen enkele twijfel over mogelijk. Alles klopte.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is zonder twijfel het mooiste jaar uit mijn carrière geweest”, blikt Dessers terug op zijn tijd in Rotterdam. De spits kwam op Deadline Day op huurbasis over van Genk, maar moest het in zijn eerste maanden voornamelijk doen met een rol als wisselspeler achter Bryan Linssen. Dat bleef zelfs zo nadat Dessers in één week tijd drie keer de winnende maakte tegen Sparta, Union Berlin en AZ én Feyenoord naar de knock-outfase van de Conference League kopte op bezoek bij Slavia Praag. Pas na de winterstop speelt de huidige spits van Cremonese zich in de basis onder Slot.

Dessers is zeer te spreken over de samenwerking met de oefenmeester gedurende zijn jaar bij Feyenoord. “Hij wist hoe de tegenstander speelde en counterde dat helemaal uit. Hij dacht altijd twee of drie stappen vooruit. Hij is met Ten Hag de beste trainer met wie ik heb samengewerkt.” Slot was altijd eerlijk richting Dessers over diens rol. “Daaraan zie je dat hij een heel grote trainer is. Ik heb ook trainers gehad die een lulverhaal ophingen, me aan het lijntje hielden of valse beloftes deden. Dan krijg je frustraties.”

Dat de spits immens populair was bij het Legioen, bleek wel uit het feit dat supporters geld inzamelden om de koopoptie van vier miljoen euro bij elkaar te krijgen. “Ik werd er een beetje verlegen van. Het gaf me een ongemakkelijk gevoel dat de fans me zo graag wilden houden. Het was veel te veel eer. Het maakte me emotioneel: er sprak zo veel liefde van de fans uit.” Na de thuiswedstrijd tegen Marseille raakten zelfs de wedstrijdshirts van Dessers uitverkocht in de fanshop van Feyenoord. Supporters die toen een shirtje van de publiekslieveling wilden scoren, kwamen op een wachtlijst. “Toen kwam een besefmoment: acht jaar geleden studeerde ik nog en nu zijn mijn naam en rugnummer bij een club als Feyenoord uitverkocht. Ik kon het niet geloven”, aldus de spits.