Nederlands betaald voetbal herdenkt Pelé met een minuut stilte

Vrijdag, 30 december 2022 om 15:51 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:10

Voorafgaand aan alle wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal zal volgend weekend een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Pelé, die donderdag op 82-jarige leeftijd overleed. Dat maakt de KNVB bekend. Het gaat om de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. “Met de minuut stilte wil het Nederlandse betaald voetbal respect betuigen aan dit grote Braziliaanse voetbalicoon”, aldus de KNVB. Na de dood van Diego Maradona werd hetzelfde gedaan.

De Nederlandse voetbalbond volgt daarmee het voorbeeld van andere Europese competities. In onder andere de Premier League, LaLiga en Ligue 1 wordt dit weekend al stilgestaan bij het overlijden van de Braziliaanse legende. De Engelse voetbalcompetitie zal Pelé eren met een minuut applaus, terwijl Spaanse clubs een minuut stilte houden. Clubs uit Italië doen, voorafgaand aan de vriendschappelijke duels van dit weekend, hetzelfde.

Heel de wereld staat stil bij het overlijden van Pelé, die tijdens zijn carrière op verschillende manieren uitgroeide tot een icoon. Zo heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In São Paulo is dat zelfs een volle week. In Rio de Janeiro werd het immense Christus-beeld donderdag verlicht in de Braziliaanse kleuren, terwijl Wembley in Londen in het teken stond van Pelé. Er waren verschillende foto’s van de legende zichtbaar op de voetbaltempel en de ring boven het stadion werd verlicht in de gele en groene kleuren.

In het stadion van Santos, waar Pelé ruim twintig jaar speelde, vindt maandag een wake plaats. Op dezelfde dag wordt de begrafenisceremonie gehouden. De drievoudig WK-winnaar overleed donderdagavond op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Begin deze maand kwam naar buiten dat de behandelingen niet meer aansloegen.