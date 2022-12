Brian Brobbey met hattrick spaarzaam lichtpuntje bij pover Ajax

Vrijdag, 30 december 2022 om 14:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:35

Ajax heeft zijn laatste oefenduel voor de hervatting van de Eredivisie vrij eenvoudig gewonnen. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Telstar. Davy Klaassen, Brian Brobbey (drie keer) en Olivier Aertssen waren de doelpuntenmakers van Ajax in het besloten oefenduel. Rein Smit maakte de eretreffer voor de bezoekers. De wedstrijd op De Toekomst duurde 120 minuten, zodat een groot deel van de beoogde basisspelers een uur kon spelen.

Schreuder begon met WK-gangers Remko Pasveer, Jurriën Timber, Edson Álvarez, Klaassen, Mohammed Kudus en Dusan Tadic in de basis. Verder verschenen ook Owen Wijndal, Calvin Bassey, Devyne Rensch, Kian Fitz-Jim en Lorenzo Lucca aan de aftrap. De trainer van de Amsterdammers gebruikte laatstgenoemde als linksbuiten, met Kudus als centrumspits. Tadic moest voor het gevaar vanaf de rechterflank zorgen. Aan de kant van Telstar stond Ronald Koeman junior onder de lat.

Het was Telstar dat de grootste mogelijkheid kreeg in de openingsfase. Zo moest Pasveer in actie komen na een harde volley van Glynor Plet in de korte hoek. De doelman van Ajax voorkwam dat de bezoekers al snel op voorsprong kwamen met een knappe reflex. Na twintig minuten opende Ajax met zijn eerste echte kans van de wedstrijd de score. Fitz-Jim voorkwam dat Telstar een counter kon opzetten en gaf mee aan Tadic. De aanvoerder van de Amsterdammers probeerde Lucca bij de eerste paal te bereiken, maar via een verdediger van Telstar kwam de bal bij Klaassen terecht. De middenvelder kon vervolgens eenvoudig binnenschuiven: 1-0. Ruim tien minuten later leek Kudus te profiteren van slordig balverlies van de bezoekers, maar de aanvaller annex middenvelder stuitte op de voeten van Koeman jr.

Kort voor rust kreeg Telstar een grote kans op de gelijkmaker. Anwar Bensabouh nam een hoekschop van Christos Giousis in een keer vol op de slof en zag zijn inzet maar nét naast vliegen. Na een uur spelen wisselde Schreuder een groot deel van zijn basiselftal. Zo kwamen onder anderen Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Brobbey binnen de lijnen. Florian Grillitsch was na 45 minuten al ingevallen voor Timber. In de 75ste minuut verdubbelde Ajax de voorsprong. Berghuis gaf mee aan de diepgaande Taylor, die breed legde op Brobbey. De spits schoot van dichtbij vervolgens hard raak: 2-0. Vijf minuten later scoorde Brobbey opnieuw nadat een zacht schot van Francisco Conceição via de doelman op de paal belandde. Eerstgenoemde stond op de goede plek en hoefde de bal alleen maar een duwtje te geven om te scoren: 3-0.

In de 98ste minuut deed Telstar wat terug. De bezoekers verstoorden de opbouw van Ajax door hoog druk te zetten en dat betaalde zich uit. Charlie Setford speelde Youri Regeer aan, maar de middenvelder had twee tegenstanders in zijn rug. Smit pikte vervolgens op en schoot hard achter Setford in het net: 3-1. Heel lang kon Telstar echter niet genieten van die aansluitingstreffer, aangezien Ajax nog geen twee minuten later het vierde doelpunt maakte. Het was Aertssen die een vrije trap van Berghuis binnenkopte: 4-1. Brobbey maakte in de laatste tien minuten van de wedstrijd zijn hattrick compleet. Bergwijn hield na een individuele actie het overzicht en gaf de spits een niet te missen kans: 5-1. De Amsterdammers, die drie punten minder hebben dan koploper Feyenoord, hervatten de Eredivisie volgende week zondagmiddag op bezoek bij NEC.