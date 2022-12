Club Brugge blijft in Engeland nadat prijskaartje van Gerrard te gortig blijkt

Vrijdag, 30 december 2022

Scott Parker is de belangrijkste kandidaat om Carl Hoefkens op te volgen bij Club Brugge, schrijft Het Nieuwsblad. Club en trainer hebben recent met elkaar gesproken, maar van een akkoord is nog geen sprake. Club Brugge is gebaat bij een snelle oplossing na het ontslag van Hoekfens. Op 8 januari gaat de huidige nummer vier van de Pro League namelijk op bezoek bij koploper KRC Genk. De achterstand bedraagt al twaalf punten.

Volgens Het Nieuwsblad oriënteert de zoektocht van Club Brugge zich tot de Premier League. Zo is ook de naam van Steven Gerrard al ter sprake gekomen, maar de eerder dit jaar bij Aston Villa ontslagen manager draagt een behoorlijk prijskaartje met zich mee. Gerrard verdiende bij Villa naar verluidt zo'n vier miljoen pond per jaar, omgerekend vierenhalf miljoen euro. Parker is in dat licht een interessantere optie. De 42-jarige oud-speler werd al vroeg in het seizoen ontslagen bij Bournemouth.

Parker begon zijn trainersloopbaan in 2019 bij Fulham, waar hij twee jaar eerder was gestopt als speler. Hij degradeerde naar de Championship en keerde een jaar later weer terug op het hoogste niveau. Na een nieuwe degradatie ging hij aan de slag bij Bournemouth, waar hij eveneens promotie naar de Premier League afdwong. Dit seizoen begon hij desastreus en werd onder meer met 9-0 verloren van Liverpool. Drie dagen later kreeg hij zijn congé. Parker voldoet bij Brugge aan het criterium 'buitenlandse coach met ervaring'.

Club Brugge kende onder Hoefkens een succesvolle Champions League-campagne en eindigde als tweede in Groep B achter FC Porto, maar wist in de Belgische competitie nog geen vuist te maken dit seizoen. De ploeg leed al twintig verliespunten en kwam maandag niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen OH Leuven. Ook werd in de beker op ontluisterende wijze verloren van St. Truiden. Tijdens de WK-break bleek Excelsior een maatje te groot voor de ploeg van Hoefkens in een oefenduel (0-2).