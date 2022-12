Domper voor Memphis: Lewandowski kan ondanks schorsing tóch spelen

Vrijdag, 30 december 2022 om 13:06 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:19

Robert Lewandowski is zaterdagmiddag tóch inzetbaar tegen Espanyol, zo meldt Barcelona via de officiële kanalen. De 34-jarige spits werd in het uitduel met Osasuna (1-2 winst) met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd en kreeg daarvoor een schorsing van drie wedstrijden. Hangende een beroepsprocedure is Lewandowski echter beschikbaar voor de stadsderby van zaterdag.

De spits van de Catalanen werd begin november met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Jesús Gil Manzano. De Pool kreeg al na elf minuten geel en werd twintig minuten later met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Lewandowski zette zijn elleboog in de hals bij David García en moest daardoor het veld verlaten. De clubtopscorer van Barcelona maakte tijdens zijn tocht naar de kleedkamer tot twee keer toe een ‘snuifgebaar’ richting de arbiter en zijn assistenten, wat hem een schorsing van drie wedstrijden opleverde.

???? ????! Problemen voor Lewandowski?! ??

De Pool werd met rood van het veld gestuurd en richtte zich bij het verlaten van het veld met een 'snuifgebaar' tot de scheidsrechter.. ?? Zijn actie is daarna opgenomen in het wedstrijdrapport! ???#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaBarça pic.twitter.com/XzdrzjcH5I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 9, 2022

Xavi kan zaterdag dus ‘gewoon’ beschikken over Lewandowski. Barcelona neemt het in eigen huis op tegen stadsgenoot Espanyol, de nummer zestien van LaLiga. De Catalanen waren vóór de WK-break aan een indrukwekkende reeks bezig, met vijf competitieoverwinningen op rij. Barça klom daardoor op naar de eerste plaats, op twee punten afstand van Real Madrid. Atlético Madrid, dat op 8 januari de tegenstander is van Barcelona, staat derde op tien punten achterstand van de koploper. De ploeg van Diego Simeone heeft wel één wedstrijd meer gespeeld.

De terugkeer van Lewandowski is slecht nieuws voor Memphis Depay, die gehoopt zal hebben op zijn eerste basisplaats in LaLiga sinds 17 september. De Oranje-international stond sindsdien lange tijd aan de kant met een bovenbeenblessure, die hij opliep in de Nations League-ontmoeting met Polen (0-2 winst) eind september. Memphis was op tijd hersteld om minuten te kunnen maken op het WK, maar werd met Nederland in de kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië (2-2, 3-4 n.s.).