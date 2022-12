Transfer Gakpo leidt nu al tot scepsis bij Liverpool-legende: ‘Waar speelt hij?’

Vrijdag, 30 december 2022 om 11:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:52

De transfer van Cody Gakpo naar Liverpool is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Clublegende Steve Nicol plaatst serieuze vraagtekens bij de overgang van de PSV'er en vraagt zich af in welke rol de Oranje-international moet worden ingepast in het elftal van Jürgen Klopp. Ook heeft Nicol zijn bedenkingen bij de transfersom die op tafel is gelegd.

Hoewel de transfer van Gakpo bij veel Liverpool-fans tot euforie heeft geleid, is Nicol een stuk minder enthousiast. De Schot, die 343 wedstrijden speelde voor the Reds tussen 1981 en 1994, plaatst onder meer zijn vraagtekens bij de lage prijs die Liverpool voor hem heeft betaald. De Engelse grootmacht verzekerde zich voor een bedrag van maximaal vijftig miljoen euro van de diensten van de Nederlander. Nicol vraagt zich bovendien hardop af of het niveau van Gakpo wel aansluit bij het niveau van de Premier League.

"Waar speelt hij? Hij speelt niet hoog, hij speelt niet in de as, hij staat er een beetje tussenin", aldus Nicol. "In hoeverre past dat bij de manier waarop Liverpool speelt? Ik ben er niet zo zeker van. Tenzij ze iets zien en hij rond de voorste drie gaat spelen. Een andere mogelijkheid is dat hij iets teruggetrokken gaat spelen in een rol als Jude Bellingham (bij de nationale ploeg, red.) door later in het strafschopgebied te komen. Gaat hij zowel het vuile werk opknappen als mee vooruit? Voor mij zit hij er een beetje tussenin."

Klopp is een stuk opgetogener en noemt Gakpo een speler 'met veel pluspunten'. "Hij is nog maar 23 jaar oud, maar heeft toch al heel veel ervaring. Hij was de aanvoerder van PSV, de beste speler van de Eredivisie in het afgelopen seizoen en, zoals velen hebben gezien, heeft hij ook een goed WK gespeeld", aldus de Duitser. "Door zijn leeftijd is er bovendien nog voldoende potentie om nóg beter te worden. Aanvallend gezien is hij erg veelzijdig en we weten dat hij een slimme voetballer én een slim persoon is. We kijken er dus erg naar uit om met hem samen te werken."