Darter Van Duijvenbode onthult appje waarmee Van de Beek hem tergde

Vrijdag, 30 december 2022 om 11:52 • Wessel Antes • Laatste update: 12:21

Donny van de Beek heeft Dirk van Duijvenbode deze week een bericht gestuurd over zijn opponent Ross Smith. De Nederlandse darter wist donderdag te winnen in de derde ronde van het WK Darts en werd in aanloop naar het duel getergd door Van de Beek, die Van Duijvenbode wees op uitspraken van Smith. Tijdens de wedstrijd was de sfeer tussen de darters dan ook grimmig.

Tijdens de persconferentie na afloop van het spektakelstuk (4-3) tussen Van Duijvenbode en Smith ging het veelal over de onderlinge frustraties. Manchester United-middenvelder Van de Beek bracht Van Duijvenbode eerder al op de hoogte van uitspraken van Smith. “Ik vond dat hij wat stoer deed. Op voorhand wees Donny van de Beek me erop. Hij appte mij en zei: 'Hoor je wat die Ross Smith zegt?' Ik had zijn interview bij Viaplay gezien, maar niet zijn interview bij Sky.”

Vervolgens bekeek Van Duijvenbode op voorspraak van Van de Beek ook het interview dat Smith bij het laatstgenoemde medium gaf. “Daarin zei hij dat ik mijn overwinning uitbundiger vierde dan dat hij op het EK deed. En hij zei dat ik banger voor hem was dan hij voor mij. Ik denk: gast, ik ben helemaal niet bang voor jou.” Van Duijvenbode was overduidelijk getergd door het interview van Smith.

De darter steekt het dan ook niet onder stoelen of banken dat hij tijdens de gewonnen wedstrijd aan de uitspraken van Smith heeft gedacht. “Dat zijn dingen waar ik dan aan denk als ik achter sta. Het maakt me dan niet uit hoe, maar ik blijf gewoon vechten en geef niet op. Hij was niet irritant op het podium, hoor. Maar af en toe zag ik hem wel uitbundig juichen, terwijl hij dus juist dingen over mij liep te zeggen”, aldus Van Duijvenbode, die het vrijdagavond in de achtste finale opneemt tegen landgenoot Michael van Gerwen.