Volgers Biden vallen massaal over één naam bij eerbetoon aan overleden Pelé

Vrijdag, 30 december 2022 om 10:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

Joe Biden heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de overleden voetballegende Pelé. De president van Amerika benoemt in zijn statement onder meer de unieke WK-prestaties van het Braziliaanse voetbalicoon, maar zorgt tevens voor gefronste wenkbrauwen. De Amerikaan plaatst David Beckham namelijk in hetzelfde rijtje als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo als het over de beste voetballers ooit gaat, wat hem op hoongelach komt te staan van zijn volgers.

"De opmars van Pelé, van een nederig bestaan tot een voetballegende, bewijst wat mogelijk is in een sport die mensen samenbrengt zoals geen enkele sport dat doet", schrijft de president van de Verenigde Staten. "Vandaag zijn de gedachten van Jill en mij bij zijn familie en iedereen die van hem hield." Pelé overleed donderdag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. De Braziliaan wordt door velen nog altijd gezien als de beste voetballer aller tijden.

"Voordat je Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en David Beckham had, was er Pelé", gaat Biden verder. "In 1958 won hij op zijn zeventiende zijn eerste wereldbeker met Brazilië: de jongste winnaar ooit. Hij zou nog twee WK's winnen, in 1962 en 1970, waarmee hij de enige voetballer is met drie gewonnen wereldbekers." Vooral de naam van Beckham in het rijtje met Messi en Ronaldo zorgt bij de volgers van Biden tot gefronste wenkbrauwen. Dat de president voorbij gaat aan onder meer Diego Maradona, gaat er bij hen niet in.

De reacties die het vaakst geliket worden gaan allemaal over Beckham. "Je benoemt Beckham en niet Maradona?", luidt een van de reacties. Een ander: "Beckham behoort niet eens tot de beste honderd spelers aller tijden." De Engelsman wordt gezien als belangrijke kartrekker van het voetbal in de Verenigde Staten en speelde tussen 2007 en 2012 voor La Galaxy. In 2018 presenteerde hij met Inter Miami FC zijn eigen club in de MLS. Beckham fungeerde tijdens het afgelopen WK als ambassadeur in Qatar.