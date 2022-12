Drie dagen van nationale rouw: Pelé krijgt indrukwekkende begrafenisceremonie

Vrijdag, 30 december 2022 om 10:12 • Wessel Antes

Brazilië is in rouw om het overlijden van Pelé. Donderdagavond werd bekend dat de voetballegende op 82-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van darmkanker. Pelé, die maar liefst driemaal wereldkampioen werd met Brazilië, was al geruime tijd ziek, maar dat maakt het verdriet niet minder voor het Braziliaanse volk. Om die reden heeft president Jair Bolsonaro drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Maandag zal een indrukwekkende begrafenisceremonie volgen.

Bolsonaro, die eind deze week zijn functie neerlegt in Brazilië, vindt het belangrijk om Pelé op de juiste manier te eren. “De officiële rouw wordt in het hele land afgekondigd, als teken van respect na het overlijden van Edson Arantes do Nascimento, Pelé.” Volgens de president veranderde Pelé voetbal in ‘kunst en vreugde’. In São Paulo is zelfs een volle week van rouw afgekondigd. Pelé speelde het grootste gedeelte van zijn carrière voor Santos, dat is gevestigd in de meest bevolkte stad van Brazilië.

Christ the Redeemer statue in Rio is lit with the colors of the Brazilian flag in tribute to Pelé ???? pic.twitter.com/X28bnizis1 — B/R Football (@brfootball) December 29, 2022

In Rio de Janeiro werd het immense Christus-beeld donderdag verlicht in de Braziliaanse kleuren. Het beeld geldt als een van de zeven moderne wereldwonderen en is bij vrijwel iedereen bekend. Het voetbalstadion Maracanã in de stad werd ook verlicht, met een reden: “Het licht dat Pelé bracht in het voetbal zal nooit doven”, was te lezen op het officiële Twitteraccount van het stadion. In Londen stond Wembley in het teken van Pelé, doordat foto’s van de legende pontificaal zichtbaar waren op de voetbaltempel.

Tonight we light the arch in the honour of Pelé.



His unique talent lit up the game of football, and inspired the world. pic.twitter.com/6Ho2Fqz37A — Wembley Stadium (@wembleystadium) December 29, 2022

Maandag zal de begrafenisceremonie van Pelé plaatsvinden. In het stadion van Santos zal een wake zijn. Het lichaam van de legende wordt bij zonsopgang van het ziekenhuis naar het stadion gebracht, waar de kist midden op het veld zal worden geplaatst. Om 10.00 uur begint de openbare wake, waarbij Pelé uitgebreid wordt herdacht.

Ook de media nemen afscheid van Pelé

De Braziliaan vult wereldwijd ondertussen alle krantenkoppen. ‘De wereld neemt afscheid van een genie, die voetbal mooi heeft gemaakt’, kopt the Mirror in Engeland. In zowel het Italiaanse La Gazzetta dello Sport als het Franse L'Équipe wordt Pelé de koning genoemd. Foto’s van de balkunstenaar prijken ook op de toonaangevende voorpagina’s van onder meer Marca (Spanje) en A Bola (Portugal).