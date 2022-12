Speciale clausule maakt van Pherai uiterst interessant target voor BL-clubs

Vrijdag, 30 december 2022 om 09:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

De verrichtingen van Immanuel Pherai zijn ook bij de clubs in de Bundesliga niet onopgemerkt gebleven. De aanvallende middenvelder maakt indruk bij Eintracht Braunschweig en wordt gezien als een van de smaakmakers in de 2. Bundesliga. Het leidde de afgelopen maanden al tot interesse van Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach, die scouts naar de nummer veertien van het tweede niveau stuurden om de Nederlander te bekijken.

Pherai zit momenteel in de lappenmand en moest de laatste vier competitiewedstrijden aan zich voorbij laten gaan, maar boekt vooruitgang in zijn herstel en hoopt er bij de start van het nieuwe kalenderjaar tegen Hamburger SV (29 januari) weer bij te zijn. De blessure komt Braunschweig vermoedelijk niet heel ongelegen, daar de kans groot is dat Pherai het seizoen nu afmaakt bij die Löwen BTSV. Komende zomer wordt de middenvelder een interessant target voor veel clubs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pherai, die bij Braunschweig nog vastligt tot medio 2024, heeft namelijk een clausule in zijn contract staan die over een halfjaar geactiveerd kan worden waardoor hij voor één miljoen euro is op te pikken. Bundesliga-clubs zitten daardoor op de eerste rij en hopen de Nederlander voor een schijntje over te nemen. Verwacht wordt niet dat Pherai deze winter al een transfer maakt, schrijft Kicker. Het is het enige lichtpuntje aan de blessure die hij momenteel ondervindt, zo klinkt het.

In de zomer van 2017 verliet Pherai de jeugdopleiding van AZ voor die van Borussia Dortmund. Na een verhuurperiode bij PEC Zwolle wachtte de twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler op zijn doorbraak in het eerste elftal van de Duitse topclub, maar die kwam er niet. Afgelopen zomer maakte hij voor zo'n 700.000 euro de overstap naar Braunschweig, waar hij dit seizoen in alle competities goed was voor vijf doelpunten en vijf assists in veertien wedstrijden.