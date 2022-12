Live meepraten: Ajax start met WK-gangers aan oefenduel met Telstar

Vrijdag, 30 december 2022 om 10:48 • Wessel Antes • Laatste update: 10:57

Ajax begint om 12.00 uur aan een oefenduel met Telstar. Trainer Alfred Schreuder heeft in zijn basisopstelling onder meer een plek ingeruimd voor WK-gangers Remko Pasveer, Jurriën Timber, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Dusan Tadic. De wedstrijd, die wordt gespeeld op Sportcomplex De Toekomst, is live te volgen via de onderstaande stream op het YouTube-kanaal van de Amsterdammers.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Fitz-Jim; Kudus, Lucca, Tadic.

Opstelling Telstar: n.n.b.