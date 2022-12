Feyenoord moet definitief buigen: Manchester City gaat toptalent strikken

Vrijdag, 30 december 2022 om 08:43 • Wessel Antes • Laatste update: 09:23

Máximo Perrone gaat op korte termijn tekenen bij Manchester City, zo melden Argentijnse media en transfermarktspecialist Fabrizio Romano. De Engelse grootmacht gaat gebruik maken van de transferclausule die in het contract van de negentienjarige middenvelder staat, waardoor het zo’n 7,5 miljoen euro zal overmaken aan Vélez Sarsfield. De naam van Perrone viel afgelopen zomer nog als opvolger van Fredrik Aursnes bij Feyenoord, maar tot een transfer kwam het niet.

In Argentinië staat Perrone te boek als een groot talent. De linksbenige jeugdinternational speelde tot dusver 33 officiële wedstrijden voor Vélez Sarsfield, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. Transfermarkt.com schat de waarde van Perrone in op zo’n 8,5 miljoen euro, maar the Citizens zullen door een clausule in zijn contract dus minder betalen. De verwachting is dat het toptalent spoedig zal tekenen in het Etihad Stadium.

Daarmee kan Feyenoord dus definitief een streep zetten door een naam op het wensenlijstje. De Rotterdammers hopen zich deze winter nog altijd te versterken met een rechtsbenige centrale verdediger en een nummer 6. Perrone had in aanmerking kunnen komen voor die laatste rol, maar bleek uiteindelijk onhaalbaar. Deze zomer slaagde Feyenoord er wel in om Argentijn Ezequiel Bullaude te strikken. Hij maakte tot dusver pas 35 officiële speelminuten voor de club, verdeeld over vier optredens. Daarin gaf hij wel een assist in het Europa League-duel met Sturm Graz (6-0 winst).

Naast Perrone passeerden de namen van Ramiz Zerrouki (FC Twente), Sivert Mannsverk (Molde FK), Ladislav Krejci (Sparta Praag) en Nicolas Raskin (Standard Luik) in de voorbije maanden de revue in De Kuip. Krejci was tijdens de stadsderby tussen Feyenoord en Excelsior (5-1) halverwege november nog aanwezig in Rotterdam-Zuid, zo meldde 1908.nl. Vanwege een spierblessure miste hij echter veel duels bij Sparta Praag dit seizoen. De zoektocht van Feyenoord zal dus verdergaan, zeker nu middenvelder Quinten Timber maanden uit de roulatie is.