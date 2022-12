‘Gewilde Sergio Busquets heeft ’duizelingwekkend aanbod‘ in beraad’

Vrijdag, 30 december 2022 om 08:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:57

Sergio Busquets heeft in de nadagen van zijn carrière de mogelijkheid om zijn bankrekening nog iets op te vijzelen. De middenvelder van Barcelona, die zo goed als zeker aan het einde van het seizoen vertrekt, heeft een aanbieding van Al-Nassr in beraad, weet Mundo Deportivo. De Spaanse sportkrant schrijft dat het om een 'duizelingwekkend financieel voorstel' gaat, maar noemt geen exacte bedragen.

Saudi-Arabië zet sterk in op het voetbal en is voornemens om het WK van 2030 te organiseren. Het land promoot om die reden de nationale competitie en investeert flink in nieuwe aanwinsten. Nadat eerder al bekend werd dat er een vergevorderde overeenkomst ligt met Ronaldo, die als speler zo'n tweehonderd miljoen euro per jaar kan opstrijken met een contract tot 2030, moet nu ook Busquets de gang naar de woestijn maken. Prins Faisal Bin Turki zou de middenvelder van Barcelona al een voorstel hebben toegestuurd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De nieuwste geruchten over een winters vertrek van Busquets hebben de interesse gewekt bij Al-Nassr. De club wil meteen toeslaan en hem toevoegen aan het elftal dat afgelopen jaar al op een flinke kwaliteitsinjectie kon rekenen. Onder meer David Ospina (voormalig doelman van Napoli), Álvaro González (voormalig speler van Olympique Marseille) en Luiz Gustavo (voormalig speler van Marseille en Bayern München) werden al verleid met het grote geld. Rudi Garcia, die onder meer de leiding had over AS Roma, Marseille en Olympique Lyon, zwaait er de scepter.

Goran Vucevic wordt gezien als een belangrijke schakel bij de onderhandelingen. De huidige technisch manager van Al-Nassr is een oude bekende van Barcelona en maakte onder Johan Cruijff zijn debuut in de hoofdmacht van de Catalaanse topclub. Tot vorig jaar zomer maakte de Kroaat onderdeel uit van het scoutingsapparaat van Barça, maar in oktober verliet hij de club om een technische functie bij Al-Nassr te bekleden. Sinds zijn komst bleek hij dus al behoorlijk daadkrachtig op de transfermarkt.

Busquets is de enige overgebleven actieve icoon van Barcelona uit het gouden tijdperk van de club. De middenvelder brak in 2008 onder Josep Guardiola door in het eerste elftal en stond sindsdien onafgebroken in de basis. Busquets was nauwelijks geblesseerd en staat op liefst 696 officiële duels voor Barcelona. Scoren deed hij zelden (achttien keer), een doelpunt aangeven iets vaker (42 assists). Alleen zijn voormalig ploeggenoten Xavi (767 duels) en Messi (778 wedstrijden) droegen het azulgrana vaker.