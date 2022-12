Philippe Coutinho slaat nijdig om zich heen na ‘leugens’: ‘NOOIT’

Vrijdag, 30 december 2022 om 07:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:07

Philippe Coutinho heeft in een statement gereageerd op de geruchten rond zijn persoon. De aanvaller van Aston Villa zou bij de clubleiding een verzoek hebben ingediend om te vertrekken, maar ontkent dit ten strengste. De Braziliaan houdt vol dat hij nooit heeft gevraagd om een vroegtijdige breuk en stelt dat hij gelukkig is in Birmingham.

Aston Villa besloot Coutinho eerder dit jaar na een huurperiode definitief over te nemen van Barcelona. De transfer werd gepusht door Steven Gerrard, maar die is inmiddels vertrokken en van een doorbraak op Villa Park is nog geen sprake voor Coutinho. Engelse media speculeerden over een vertrek, maar dat is volgens de hoofdrolspeler niet aan de orde. In een officieel statement op Instagram neemt hij afstand van alle 'leugens' die de voorbije weken zijn rondgegaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb de afgelopen dagen vaak mijn naam zien verschijnen in het nieuws", begint de 69-voudig Braziliaans international. "Maar het probleem is dat er wat leugens zijn ontstaan. Dit statement is om opheldering te geven. NOOIT, op geen enkel moment, is er een gesprek geweest waarin ik heb gevraagd de club te verlaten, want ik ben hier gelukkig en mijn gezin ook. Mijn enige focus nu ik hersteld ben is om elke dag maximaal te werken en de club en mijn ploeggenoten te helpen onze doelen te bereiken."

Coutinho werd afgelopen zomer voor vier jaar vastgelegd door Villa, maar maakt zijn reputatie nog niet waar. De inmiddels ontslagen Gerrard drong er bij de clubleiding op aan om de dertigjarige flankspeler definitief in te lijven. Coutinho viel begin november uit met een blessure en kwam op Tweede Kerstdag voor het eerst weer in actie tegen voormalig werkgever Liverpool. Hij slaagde er dit seizoen in dertien wedstrijden nog niet in om een doelpunt of een assist af te leveren. Slechts zes keer verscheen hij aan de aftrap.