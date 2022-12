Te Kloese houdt sterk rekening met vertrek tweetal: ‘Geen zekere blijvers’

Vrijdag, 30 december 2022 om 07:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:30

Voor Dennis te Kloese staat over een half jaar misschien wel net zo'n drukke transferzomer te wachten als afgelopen jaar. De algemeen directeur van Feyenoord, die door het vertrek van Frank Arnesen ook de transferperikelen waarneemt in samenwerking met de scouts, houdt rekening met meerdere uitgaande transfers. Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski liggen het best in de markt, zo zegt Te Kloese, die door het wegvallen van Gernot Trauner en Quinten Timber nu ook al de markt op moet.

Het kalenderjaar 2022 eindigt in mineur voor Feyenoord met het wegvallen van Trauner en Timber. De huidige koploper van de Eredivisie was al op zoek naar een controlerende middenvelder en kan er nu niet onderuit om toe te slaan op de transfermarkt. "Een speler erbij is waarschijnlijk en noodzakelijk'', vertelt Te Kloese in gesprek met het Algemeen Dagblad. Timber raakte tijdens de met 5-0 gewonnen benefietwedstrijd tegen FC Emmen uit en heeft een blessure aan zijn middenvoetsbeentje. Trauner kampt met een knieblessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de afgelopen transferperiode passeerden vooral de namen van Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Sivert Mannsverk (Molde FK) de revue in De Kuip. Ook Mees Hilgers werd al gelinkt aan de Stadionclub. De kans bestaat dat de problemen achterin worden opgelost door de pas negentienjarige Mimeirhel Benita door te schuiven. Hij zou als backup kunnen dienen voor Marcus Pedersen, waardoor Lutsharel Geertruida de plek van Trauner in kan nemen. "Arne Slot is een toptrainer. Wij zijn vol vertrouwen", aldus Te Kloese.

Ook met het oog op komende zomer doet Feyenoord er goed aan om alvast de markt te verkennen. Afgelopen zomer vertrokken onder meer Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Fredrik Arusnes, Luis Sinisterra en Cyriel Dessers en raakte Feyenoord pas laat op elkaar ingespeeld. Te Kloese houdt er rekening mee dat het dit keer de beurt is aan Kökçü en Szymanski. "Dat zijn geen zekere blijvers. Veel clubs hebben Kökçü in het vizier", besluit de technische man.