Antoine Griezmann pakt hoofdrol met opvallende coupe en twee assists

Donderdag, 29 december 2022 om 23:26 • Guy Habets

Atlético Madrid is op uitstekende wijze uit de WK-break gekomen. De hoofdstedelingen wonnen op eigen veld met 2-0 van hekkensluiter Elche en nemen daardoor plaats drie in de competitie voorlopig over van Real Sociedad. Antoine Griezmann, die met een opvallend nieuw kapsel aantrad, was de grote man aan de zijde bij Atléti met twee assists. Die werden benut door João Félix en Álvaro Morata.

Diego Simeone, de trainer van Atlético, had de beschikking over twee spelers die elf dagen geleden de WK-finale in Lusail speelden. Hij stelde er met Antoine Griezmann een op en liet Ángel Correa als reservespeler beginnen, terwijl Rodrigo De Paul afwezig was. Morata en veelbesproken spelers als Yannick Carrasco en Félix, die beiden af lijken te stevenen op een vertrek bij Atlético, stonden ook aan de aftrap.

De Madrilenen, die met een overwinning in ieder geval voor even de derde plaats in LaLiga zouden bezetten, domineerden vanaf de aftrap. Elche, de hekkensluiter van de competitie die in veertien wedstrijden nog niet wist te winnen, kreeg geen poot aan de grond en mocht van geluk spreken dat het de eerste helft zonder tegengoals doorkwam. De ploeg van trainer Jorge Almirón kwam vlak voor rust wel met tien man te staan toen centrale verdediger Gonzalo Verdú de doorgebroken Morata neerhaalde. De arbiter zag het in eerste instantie niet, maar werd geholpen door zijn VAR en trok toen rood. Dat maakte dat Atlético de tweede helft met een man meer aanving en dat voordeel werd al snel uitgebuit.

????????! ?

Gonzalo Verdú haalt Álvaro Morata neer en mag nog voor het rustsignaal vertrekken ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiElche pic.twitter.com/AL5VgqTBNw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 29, 2022

Uitgerekend Félix zette de openingstreffer op zijn naam door na een scrimmage een voorzet van Griezmann van heel dichtbij tegen de touwen te koppen (1-0), maar vervolgens schoten los Rojiblancos zichzelf in de voet. Mario Hermoso kreeg immers ook de rode kaart voorgehouden en daarmee leek het toch nog spannend te worden. Morata besliste uiteindelijk anders. De inzet van de spits verdween via een verdediger uiteindelijk met een boog in het net, iets wat Morata zelf niet zag. De 2-0 kwam wel op zijn naam en daar bleef het bij. Elche eindigde de wedstrijd overigens met negen man nadat Domingos Quina ook nog twee keer geel en dus rood pakte.