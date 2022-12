Van den Boomen scoort, ziet blunder van 2022 én krijgt wereldgoals tegen

Donderdag, 29 december 2022 om 22:53 • Guy Habets

Branco van den Boomen heeft een bijzondere donderdagavond meegemaakt. De middenvelder van Toulouse, die net als Stijn Spierings en Thijs Dallinga in de basiself stond, maakte in de uitwedstrijd bij Olympique Marseille een doelpunt en zag aan de andere kant van het veld de nodige aparte dingen gebeuren. Zo maakte Rasmus Nicolaisen een bizar eigen doelpunt en kregen Sead Kolasinac en Dimitri Payet het publiek met hun goals op de banken.

Toulouse, de nummer dertien van de Ligue 1, kwam op bezoek bij nummer drie Marseille al snel op achterstand. Valentin Rongier opende de score na dertien minuten, waarna de marge vlak voor rust verdubbeld werd door l'OM. Daar had het wel de hulp van Nicolaisen voor nodig. De centrale verdediger van Toulouse kopte de bal tot twee keer toe en zijn laatste inzet zeilde over doelman Maxime Dupé heen het doel in: 2-0.

Oh oh oh, een bizarre ?????????? ????????! ??

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) kopt uitstekend binnen, maar dan wel aan de verkeerde kant... ??#ZiggoSport #Ligue1 #OMTFC pic.twitter.com/JAyqVAbRQs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 29, 2022

In de tweede helft werd de aandacht opgeëist door Kolasinac en Payet. Eerst was het de beurt aan de Bosnische linksback, die de bal op fraaie wijze meenam en na het uitspelen van twee spelers de verre hoek vond voor de 3-0. Even later deed Payet er nog een schepje bovenop door op kenmerkende wijze de bovenhoek te vinden en op die manier de vierde treffer voor Marseille voor zijn rekening te nemen. De aanvallende middenvelder was er zo blij mee, dat hij tijdens het vieren van zijn goal een kerstmuts opzette.

Met de 4-0 stand op de borden kon Toulouse eigenlijk alleen de eer nog redden en dat is wat Van den Boomen deed. De spelmaker pegelde een strafschop tegen de touwen en zorgde er daarmee voor dat de paarshemden in elk geval niet op de hatelijke nul zouden eindigen. Uiteindelijk maakte Çengiz Ünder er, ook vanaf de strafschopstip, nog 5-1 van en bepaalde Nuno Tavares met een hard schot in het dak van het doel de eindstand op 6-1. Daardoor doet Marseille nog steeds bovenin mee en blijft Toulouse middenmoter.