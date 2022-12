Gernot Trauner moet blessure-statement van Feyenoord rechtzetten

Donderdag, 29 december 2022 om 22:08 • Guy Habets • Laatste update: 23:08

Gernot Trauner heeft in gesprek met Kronen Zeitung, een krant uit Oostenrijk, tekst en uitleg gegeven over zijn blessure. Door het statement van Feyenoord, waarin alleen gerept werd over knieklachten, leek het erop dat Trauner te kampen had met een ernstige kruisbandblessure. Dat blijkt niet het geval te zijn.

De Rotterdamse club was in de berichtgeving over de blessure van Trauner voorzichtig en dat heeft in Oostenrijk tot speculatie geleid over de ernst van de kwetsuur van de centrale verdediger. Hij reageert nu zelf op de ophef. "Door de wijze waarop Feyenoord het formuleerde, dachten veel mensen dat ik misschien een hele zware kruisbandblessure zou hebben", laat Trauner optekenen in Kronen Zeitung. "De club wil er niet te veel over zeggen, omdat er nog geen precieze diagnose is, maar het gaat om een meniscusblessure."

De centrale verdediger heeft zich ook al een doel gesteld. "Binnen twee tot drie maanden wil ik weer op het veld staan en ik ben er dan ook van overtuigd dat ik dit seizoen nog in actie ga komen. We moeten nu nog even beslissen wanneer de operatie plaats gaat vinden, want ik probeer al een tijdje om ertussen te komen. Helaas worden zulke operaties rond de kerstdagen niet gedaan. Daarnaast is de clubarts nu op vakantie. Hopelijk lukt het voor de jaarwisseling en we proberen in elk geval om het op te lossen."

Trauner vormde voor de WK-onderbreking een centrum met Dávid Hancko. Het is nog niet bekend of Feyenoord op zoek gaat naar een externe vervanger. De Rotterdammers hervatten de Eredivisie zondag 8 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Slot kan er dan voor kiezen om Jacob Rasmussen of Lutsharel Geertruida naast Hancko in het hart van de defensie te posteren. Slot gaf na de oefenzege op Go Ahead Eagles aan dat het niet ondenkbaar is dat Feyenoord deze winter een vervanger voor Trauner naar De Kuip haalt.