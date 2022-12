Neymar komt met hele fraaie woorden voor overleden legende Pelé

Donderdag, 29 december 2022 om 22:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:31

Neymar heeft zeer bedroefd gereageerd op het overlijden van Pelé. De 82-jarige Braziliaan stierf donderdag in een ziekenhuis in São Paulo aan de gevolgen van darmkanker. Neymar heeft op Instagram niets dan lovende woorden over voor de Braziliaanse legende. Zo stelt Neymar dat het voetbal voor Pelé een andere sport was en dat hij oneindig veel heeft betekend voor Brazilië.

"Voor Pelé was '10' gewoon een nummer", opent Neymar zijn ode. "Ik las die zin ooit op een gegeven moment in mijn leven. Maar deze prachtige zin is incompleet. Ik zou zeggen dat voetbal vóór Pelé slechts een sport was. Pelé heeft dat veranderd. Hij heeft voetbal in kunst en entertainment veranderd. Hij gaf een stem aan de armen, de zwarte bevolking en vooral: hij gaf zichtbaarheid aan Brazilië. De status van voetbal en Brazilië zijn gegroeid dankzij de Koning! Hij is er niet meer, maar zijn magie blijft. Pele is EEUWIG!!!", sluit Neymar af. Bij het bericht op Instagram plaatst de dertigjarige aanvaller een foto van Pelé die een kroon draagt.

Neymar had de grote droom om tijdens het afgelopen WK in Qatar wereldkampioen te worden, om zo in de voetsporen te treden van drievoudig wereldkampioen Pelé. Hoewel de sterspeler van Paris Saint-Germain niet slaagde in zijn missie, kwam hij tijdens het toernooi wel op gelijke hoogte met Pelé in het klassement van topscorer aller tijden van a Seleção. Neymar was na de verloren strafschoppenserie tegen Kroatië op 9 december ontroostbaar, waarop Pelé een dag later bemoedigende woorden overhad voor Neymar. "Je weet, net als ik, dat er niets boven het vertegenwoordigen van het nationale team gaat. Ik ben 82 jaar oud en na al deze tijd hoop ik dat ik je op enige manier heb geïnspireerd om zo ver te komen. Je nalatenschap is verre van voorbij."

Pelé staat wereldwijd bekend als een van de beste en meest trefzekere voetballers aller tijden. In 2020 werd hij nog verkozen in het Ballon d'Or Dream Team aller tijden, met daarin ook onder meer Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Als groot talent brak Pelé in 1956 al op zijn vijftiende door bij Santos, één jaar later maakte hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Brazilië. In die wedstrijd, op 7 juli 1957 in het Maracanã tegen Argentinië, maakte hij ook direct zijn eerste doelpunt voor a Seleção. In 1971 nam Pelé al op 31-jarige leeftijd afscheid van het nationale elftal, maar hij speelde op clubniveau nog jaren verder. In 1974 verliet hij Santos, de club waarvoor hij liefst 22 jaar in het eerste speelde en een duizelingwekkende 643 doelpunten liet noteren. De FIFA rapporteert 1281 goals in 1363 wedstrijden, maar telt dan ook speciaal georganiseerde vriendschappelijke duels mee. De IFFHS, een instituut voor voetbalstatistieken, houdt het op 765 gemaakte doelpunten.